José Francisco Porras se volvió a poner los tacos... pero por un rato

José Francisco Porras afinó la puntería y puso a prueba los porteros del cuadro morado. (MAYELA LOPEZ)

Un detalle que marcó la primera semana de entrenamientos en la pretemporada del Deportivo Saprissa fue la actuación de José Francisco Porras, ya que el exarquero morado se volvió a poner los tacos para practicar un rato.

Luego de verlo haciendo remates y uno que otro achique, lo entrevistamos para conocer sobre ese “regreso” a las canchas y en medio de risas nos contó qué pasó.

“Así es, tenía muchísimo tiempo de no ponerme el uniforme para entrenar, pensé en ir a trotar, pero me quedé vagabundeando por ahí y Róger Mora (entrenador de porteros) me pidió que le ayudara a entrenar, para hacer algunos remates y jugadas con los arqueros que estaban ahí y al siguiente día amanecí adolorido (risas)”, recordó.

En medio de la entrevista, reconoció que el estar inactivo le pasó un poco la factura, pero dice que sí botó un poco de óxido. Ahora espera que a futuro sea más frecuente en los entrenamientos.

“Pateé un poco al arco y al siguiente día amanecí un poco resentido de las piernas y los músculos (risas), quizás tenía como un año de no ponerme el uniforme, debería pasar a terapia, a que me apliquen los masajes, incluso que me pongan zepol o cofal”, agregó.

Dice que se propondrá buscar hacerle un campito a la agenda para volver estar a punto, como en los viejos tiempos.

“La verdad es que la oficina me consume mucho tiempo y se me hace difícil salir a la cancha, a veces sí es por vagabundería, pero debo ponerme las pilas, primero bajando un poco de peso y luego volverme a poner los guantes”, prometió.

En buenas manos

Esos entrenamientos fueron claves para conocer el rendimiento actual de cada portero del club y Porritas se mostró tranquilo porque cree que hay buen material.

“Algunas personas criticaron a Kevin Chamorro y nos demostró en dos torneos que tiene la capacidad para ser el arquero titular de Saprissa y la Selección Nacional. A Esteban Alvarado lo conocemos, ha sido nombrado muchas veces arquero del año y en algún momento hasta fue de los mejores del mundo a nivel juvenil.

“Además del crecimiento de Abraham Madriz, Berny Rojas y Marcelo Lacayo, que vienen empujando, esto es bueno porque mantiene la competencia y luchan por mejorar”, finalizó.