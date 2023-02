Madre de Francisco Calvo se salvó por unos días del mortal terremoto de Turquía

Doña Fressy Quesada siempre está muy al pendiente de su hijo, Francisco. (Diana Mendez.)

Este domingo por lo noche doña Fressy Quesada, mamá de Francisco Calvo, estaba tranquila en su casa, a punto de acostarse cuando su otro hijo, Miguel, llegó a su habitación y le contó una noticia que le preocupó y asustó bastante: Turquía, país donde vive su hijo futbolista, sufrió un terrible terremoto de 7.7 grados.

Al buscar informes de lo sucedido, se dio cuenta de la tragedia que estaba sucediendo y lo primero que hizo fue llamar a Fran, quien es futbolista del Konyaspor de la Superliga Turca, pero no pudo comunicarse ni le llegaban mensajes, lo que la dejó bastante intranquila.

Dichosamente, luego de una larguísima hora intentándolo, el defensor de la selección nacional pudo comunicarse con su mamá y contar que estaba bien, pero asustado, como todos allá.

“Cuando me enteré ya era tarde y apenas supe del terremoto lo primero que hice fue tratar de comunicarme con él y me costó mucho, no le entraban los mensajes, pero bueno al rato ya me contestó que estaba bien gracias a Dios. Estaba un poco, el Internet estaba afectado y me contestó como una hora después por ahí.

“Mi hijo menor fue el que me dijo que le preguntaron por el tema, porque yo no había visto nada. La verdad fue una noche difícil, que costó dormir y hasta todavía amanece uno con el dolor de cabeza del susto, pero gracias él está bien”, dijo la señora a La Teja.

Francisco Calvo comparte mensaje luego del terremoto en Turquía

Francisco no vive cerca de donde fue el epicentro del terremoto, aunque andaba en otra ciudad porque este lunes, precisamente, jugaba con su equipo en otro lado.

“Gracias a Dios él estaba en Estambul a la hora del terremoto porque, tenía un partido hoy precisamente ahí y allí no hubo daños, la emergencia fue más hacia al sur hacia la frontera con Siria, entonces por esa parte, por dicha estuvo lejos”, nos contó.

El Kanyaspor jugaba ante el Fenerbahce, por la jornada 22 de la liga turca, pero todos los partidos que restaban por jugarse fueron pospuestos debido a la emergencia.

Doña Fressy no contó además otro detalle que nos sorprendió, porque apenas por una semana, ella se salvó del susto, pues hasta el 28 de enero, estaba en Turquía, donde pasó unas semanas con su hijo.

El tiempo que pasó en la nación europea asiática afirma lo disfrutó mucho y le llamó mucho la atención que es una cultura muy diferente a la de este lado del mundo, por todo lo vivido es que solidariza aún más con lo que están pasando en estos momentos.

Francisco Calvo vivió el fin de año y enero junto a su familia en Turquía. Foto: Instagram Francisco Calvo.

“Yo vine el 28, estuve más de un mes con él allá, apenas vengo regresando hace poquito y uno dice, ‘qué susto, casi me toca vivirlo allá', algunos me dijeron que volví justo. Nosotros pasamos allá con él Navidad y Año Nuevo, el menor se vino antes y yo me quedé unos días más.

“Es muy impactante y triste ver las noticias, lo que está sucediendo, el montón de muertos, el desastre que hay, ni modo, así es la vida y la naturaleza, cosas que solo ocurren y ya”, comentó.

Calvo tiene seis años jugando en el extranjero, pero a pesar de la distancia, ella nunca pierde contacto con él, pues hablan todos los días, pero la situación del terremoto la asustó bastante, dado que mientras él ha jugado afuera, jamás había vivido algo así.

Ahora solo espera que Turquía poco a poco se recupere y que su hijo siga por la misma ruta en el torneo europeo, en el que es una de las máximas figuras del Konyaspor, ya que es titular indiscutible y hasta suma dos goles.