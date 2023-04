Presidente del Comité de Licencias responde a los filazos que mandó Paulo Wanchope

Jorge Gutiérrez, presidente del Comité de Licencias de la Fedefútbol, les pide a los aficionados exigir y pedir explicaciones a sus equipos sobre los incumplimientos a los requisitos que se exigen para competir adecuadamente en la primera división.

Gutiérrez se refirió al reglamento, el cual es público y que está en la página web de la Fedefútbol.

Jorge Gutiérrez defendió el trabajo del Comité de Licencias.

Gutiérrez habló con La Teja y respondió si existe injerencia política o no, en los procesos, si al Cartaginés se le ha tratado de forma diferente y hasta se refirió al ejemplo que dio el técnico del Cartaginés, Paulo Wanchope, con respecto a las medidas de retiro en el estadio Municipal de Pérez Zeledón.

-¿Lo que incumple el Cartaginés en su estadio pone en riesgo la seguridad de los aficionados?

No puedo responder eso, porque es el club el que debe responder. No puedo dar más información que decir que tiene un incumplimiento que origina que el vedo (prohibir por ley, estatuto o mandato) se mantenga.

-¿Cómo se les explica al aficionado que el Fello Meza recibió un partido de alta tensión el domingo pasado y cuatro días después no los dejan?

- Desde el inicio de esta temporada las licencias fueron otorgadas de forma provisional porque había aspectos en infraestructura y financieros que los clubes tenían que cumplir o satisfacer. Dado que algunos temas de infraestructura no fueron solventados, se les indicó que debían hacer un plan remedial que consistía en que los clubes decían qué obras y en qué plazos iban a cumplir, porque ya tenían un informe y el club tenía hasta el 28 de febrero para cumplir con ese plan remedial.

Una vez vencido, en marzo, nos dimos a la tarea de hacer la inspección en todos los estadios para que fueran analizados y ver el cumplimiento que tuvieron, a lo que ellos habían dicho. Se constata que algunos no cumplieron con las obras y se toma la decisión de vedar. Ese vedo se aplicó desde la jornada 20 porque las demás ya estaban programadas.

-Cartaginés ha mostrado disposición en hacer las mejoras, según ellos, han invertido 138 millones. Ante esa apertura, ¿parece drástico no otorgar lo que pedían?

- Yo los calificativos y adjetivos se los dejo a usted, hay un principio de igualdad que prevalece y hay equipos que sí cumplieron con todo, algunos con más de siete puntos, esa es la razón, no es poner un adjetivo, es de los plazos que hubo y que algunos sí cumplieron, en más o menos tiempo.

- A Puntarenas sí les otorgaron un plazo, puesto que no estaban en la primera lista y debían hacer mejoras y ustedes hacen una reinspección, no las constatan y les ponen un vedo. Allí no hay un trato igualitario.

- Sí, se explica, pero falla en un principio errado, la programación de esas fechas ya estaba hecha, así que todas las disposiciones entran igual para todos a partir de la 20.

- En Cartaginés hablan de mala intención y de alguna injerencia política.

A Cartaginés le tocará defender el subliderato ante la Liga en el estadio Nacional. (Rafael Pacheco Granados)

- No tiene que ver nada, esos calificativos son de ellos y no me voy a referir, los procedimientos están claros y las reglas son para todos, los plazos iguales y nos abocamos a cumplir con las reglas que hemos puesto para los doce equipos y los de ascenso.

- Wanchope dijo que en Pérez Zeledón, los espacios de retiro detrás de los marcos son dispares y que eso raya en la ilegalidad, ¿qué dice al respecto?

- El informe que tenemos de ese estadio es que cumple con las medidas.

- ¿Las medidas pueden ser dispares?

- No sé si son dispares, no estoy viendo el caso exacto, pero ese estadio y ese terreno se inspeccionó y cumple con las medidas exigidas.

- También dijo que es obvio que existe injerencia porque el presidente de Pérez Zeledón está en el Comité Ejecutivo, ¿eso es así?

- Esas son palabras de él y así como él se refiere a esos temas bajo su criterio, lo respeto, no soy quién para decir nada de eso, solo pido que en lo que nos corresponde hemos sido igual para todos.

- Un mensaje para la afición.

- El mensaje es claro, el fútbol está en proceso de continua profesionalización y mejora y estos requisitos existen, se conocen los reglamento, hay plazos y a la afición le corresponde pedirle explicaciones a cada equipo. El reglamento es de conocimiento público, se sabe que es lo que tiene que cumplir cada club.

