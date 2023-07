Saprissa “amarra” hasta el 2026 a uno de sus defensores

Pablo Arboine jugará en el Deportivo Saprissa hasta el 2026.

Pablo Arboine será jugador del Deportivo Saprissa hasta el torneo de clausura del 2026.

Así lo confirmó este viernes la institución morada, que renovó el contrato al defensor luego de la exitosa campaña que tuvo el equipo al conquistar los campeonatos de los últimos dos torneos.

“Estoy muy agradecido con la oportunidad de continuar en el equipo. Cuando se dio mi llegada acá vine con sueños e ilusiones y en el primer año conseguir un bicampeonato es increíble. Fue impactante para mí y para mi familia”, dijo el jugador en declaraciones compartidas por el club tibaseño.

Arboine agradeció primero a Dios y después a su familia y al club por la oportunidad de continuar vistiendo la casaca del Monstruo.

“Y darle gracias a esta afición que siempre nos ha respaldado en la cancha. Me siento contento de haber tenido el respaldo de la afición dentro y fuera de la cancha. Gracias a Dios en los dos torneos he sido regular y he tenido mucha participación y muchos minutos”, agregó el deportista.

El jugador mencionó en una reciente entrevista con La Teja que jugar en el Saprissa era un sueño que tenía desde niño, cuando mejengueaba en las canchas de La Francia de Siquirres, en Limón, donde creció.