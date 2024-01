Se fue el primer técnico del Clausura 2024 tras renunciar en vivo de manera sorpresiva

Javier San Román renunció como técnico de Grecia. Foto: Prensa Grecia

En solo tres fechas del Clausura 2024, ya se fue el primer técnico, luego de que el mexicano Javier San Román renunció como entrenador del Municipal Grecia tras el empate a cero ante Puntarenas FC.

El azteca no es un entrenador común y corriente, porque además es el dueño del equipo y tomó el timón del barco desde el año pasado con la misión de salvar al equipo del descenso y para este campeonato siguió en su puesto, pero este sábado dio el sorpresivo anuncio en conferencia de prensa.

La situación fue bastante inusual, porque dio toda la conferencia de manera normal y al final solo dijo que por motivos personales no seguirá como entrenador en jefe y le dará ese puesto a quien era su asistente, el mexicano Jorge Manrique Islas.

“Termino como director técnico, hoy el uno es Jorge, le agradezco a Manri, como le decimos. La vida te pone cosas muy lindas y fuertes, voy a decir el porqué porque no soy un tipo que le rehuya a los porqués. Yo me tardé cinco años en tener hijos, una relación muy linda con mi esposa, hace año y medio se embarazó de una nena increíble, ya con ella en setiembre vinimos acá a Costa Rica a tratar de salvar el barco de Grecia junto con Manri y en esa estancia mi esposa se volvió a embarazar.

“Es un embarazo de alto riesgo, tengo que estar con ella, lleva una cirugía de por medio, estoy muy contento, pero tenso, yo siempre he dicho que lo primero es mi familia. Es duro para mí porque no me gusta dejar las cosas así. Llegamos con dos puntos, hoy tenemos 17 que han costado la vida, pero la familia es la familia y yo sé que quedamos en grandes manos”, destacó.

San Román contó que estará viajando y viniendo al país tanto como le sea posible para monitorear el equipo y que se pondrá a la orden del nuevo técnico en lo que necesite.