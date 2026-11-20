Max el manigordo fue a tatuarse con el artista Esteban Collado. (Cortesía/Cortesía)

Cartaginés vive grandes momentos en los que la ilusión está a flor de piel, especialmente entre sus aficionados, quienes han hecho cosas que para algunos podrían ser consideradas una locura y para otros una muestra de pasión.

Un gran ejemplo lo protagonizaron Gerald Brenes, el hombre que da vida a Max el Manigordo, la mascota blanquiazul, y el tatuador Esteban Collado Sanabria, quienes se unieron para inmortalizar al personaje.

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Tatuador cartaginés tuvo una idea que terminó haciéndose viral

La felicidad que siente Esteban por el gran momento de su equipo lo puso a pensar que quería hacer algún diseño alusivo a su amado club, pensó y pensó hasta que dio con Max, una figura fresca, novedosa y muy querida por muchos.

La apuesta la elevó un poco más cuando se puso a buscar a la persona que da vida a Max, a quien no conocía en persona y le propuso la posibilidad de llevar al manigordo en la piel por siempre.

Hablamos con los dos protagonistas sobre la curiosa historia.

“Todo eso es un halago para mí. Esteban primero lo hizo, lo publicó en Instagram y se hizo viral. Él pedía que me contactaran, que me etiquetaran para que yo lo viera. El diseño lo hizo previo a la clasificación ante Olimpia. Yo no lo conocía y la gente me empezó a etiquetar en Instagram; así fue como después me contactó.

“Él hizo un diseño inspirado en Max, y ya varios aficionados lo han contactado que quieren el suyo. Después hizo un segundo video donde me hizo el tatuaje y ahora acaba de hacer un tercer video de otros bocetos de Max, incluyendo uno con un trofeo, con la Copa Centroamericana”, comentó Gerald.

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Max ya inspira hasta tatuajes. (Cortesía/Cortesía)

Max el Manigordo pasó de la cancha a la piel

La sesión en el estudio fue muy simpática, porque además de Gerald, también fue Max, entonces grabaron unos videos, en los que se ve al personaje acostado en la camilla listo para el tatuaje y luego ya se ve la imagen de Max en el brazo de su creador.

“La recuperación fue superrápida, en una semana ya se me curó. En ocasiones anteriores con otros tatuajes me dolían mucho, no podía ni acostarme bien a dormir porque tenía que buscar posición; con este no. Sentí todos los cuidados que él tuvo para hacerlo, él lo sintió y lo vivió. Vi que lo hizo con mucho cariño y amor, entonces eso se refleja ahí y no sentí dolor en la recuperación”, explicó.

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Tatuador preparó cinco diseños exclusivos de Max

Para Collado, la oportunidad de hacer esto con la mascota del equipo de sus amores es algo que más que ilusión, le generó mucha felicidad, tanto que luego de tatuar a Brenes, hizo cinco diseños de la mascota para cinco clientes de manera exclusiva.

Max el Manigordo tuvo una sesión de tatuaje muy particular

De esos cinco diseños, ya tiene dos vendidos, los cuales son con Max en diversas situaciones y uno de ellos con el manigordo sosteniendo la Copa Centroamericana, una muestra que tiene tanto de su equipo como de su trabajo.

“Yo empecé a sacar fragmentos de pequeños sketches que quería hacer con él y quedó superbién. Le estuve diciendo qué podíamos ir haciendo porque yo tengo bastante humor en los videos que subo, entonces quise implementarlo.

“Realmente quedó bastante bonito y muy divertido porque sale Max acostado en la camilla, como que supuestamente lo estoy tatuando y a él le duele, entonces está muy gracioso, es algo que la verdad disfruté muchísimo”, indicó.

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Esteban Collado vivió uno de los días más felices de su vida

Esteban afirmó que ha sido uno de los días más felices de su vida y que plasmar la idea no imaginó que le iba a generar tanta emoción.

“Le conté a toda mi familia, a mis tíos, a mi abuelito —que es envenenadísimo de Cartago—, los llamé diciéndoles: ‘Estoy tatuando a Max’, no lo podía creer. Me sentí realizadísimo porque yo crecí en el estadio y todo el tiempo he visto a Max. ¿Cuándo me iba a imaginar que en un futuro iba a ser tatuador y lo iba a tatuar? Para mí fue una experiencia muy gratificante, realmente", indicó.

Max pasó un día muy particular en el estudio de tatuajes Kintsugi studio. (Cortesía/Cortesía)

Kintsugi Studio tuvo un repunte gracias a la historia de Max

Desde que hizo el tatuaje de Max, sus redes sociales tuvieron un boom, el video en el que sale con el personaje se viralizó y muchas personas le han hablado de él.

Su estudio llamado Kintsugi Studio, ubicado frente al Pricesmart en Cartago, ha tenido un repunte especial y en sus redes se puede apreciar su arte.

“También estoy haciendo diseños del escudo, pero ya más originales, más a mi estilo. En este momento estoy publicándolos para que la gente los vea y ya me han estado preguntando, pero sí quiero que sean solo para cinco personas porque no quiero repetir diseños, que sea algo muy exclusivo, que lo tenga solo usted. Ojalá si Cartaginés llega a ganar la Centroamericana, ese tatuaje de Max con la Copa va a ser bastante popular”, comentó.

La ilusión brumosa está a flor de piel más que nunca y estas historias lo demuestran.