De los abrazos a los empujones: el tenso cierre entre Jafet Soto y Minor Díaz en el Herediano–Sporting

Jafet Soto y Minor Díaz son amigos desde hace mucho tiempo, pero este viernes pasaron de los abrazos y los halagos a los reclamos y empujones en cuestión de minutos.

El partido entre Herediano y Sporting dejó imágenes contrastantes. Al inicio del juego, ambos entrenadores se dieron un abrazo largo y sentido, en el que quedó claro el aprecio que se tienen; sin embargo, lo sucedido dentro del terreno cambió todo al cierre del compromiso.

De la amistad al reclamo

Cuando sonó el pitazo final, se dio una discusión entre jugadores de ambos equipos, que se empujaron y se dijeron cosas. En medio de ese ambiente, Minor Díaz le reclamó algo a Jafet Soto, lo que encendió los ánimos.

Allí la discusión pasó entre ellos, Díaz se fue encima de Soto, intentó tomarlo del brazo, mientras que lo jugadores de ambos clubes lo detenían y Jafet de lejos se puso a hacerle señas y decirle cosas que toreaban más al albinegro.

Al final, Víctor “Mambo” Núñez, llegó a llevarse a su jefe, quien salió del campo haciendo gestos triunfales y alzando los brazos, mientras que Minor seguía intentando alcanzarlo, es lo que se alcanzó a ver en la transmisión de Tigo Sports, pero ¿Qué es lo que pasó?

El motivo del enojo

En la televisora aseguraron que Minor le reclamó a Jafet que el Team acabó el partido perdiendo tiempo de forma deliberada, reclamó que al rojiamarillo no le gustó y se le fue con todo.

Al consultarle en conferencia de prensa por la situación, el florense afirmó que a él nadie va a venir a decirle cómo es que tiene que hacer su trabajo.

“A mí nadie me dice cómo ganar”

“Hicimos lo que teníamos que hacer contra un gran equipo, bien trabajado, bien hecho, pero a mí nadie me tiene que decir cómo ganar, absolutamente nadie, tengo 14 campeonatos y propios como seis. Hicimos un partido espectacular con muchas ganas, esfuerzo y táctica y fuimos muy aplicados para ganarle a Sporting”, comentó Soto.

Más tarde, el técnico bajó el tono y elogió a su colega, asegurando que lo ve como una versión más joven de sí mismo.

“No pasa nada, no pasa nada, es una versión mía de hace once años, un ganador, un entrenador que arriesga y mete mucho, una copia original de lo que soy yo como entrenador”, agregó.

Minor le resta importancia

Por su parte, Minor Díaz evitó la polémica y se limitó a decir que son cosas que se quedan en la cancha, prefiriendo hablar sobre el rendimiento del equipo y el trámite del partido.