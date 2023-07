Tuca Ferreti no cambia y arma un nuevo berrince en el fútbol mexicano

El técnico de Cruz Azul, Ricardo Tuca Ferreti, volvió a las andadas este sábado en el debut de la Liga MX al no presentarse a la conferencia de prensa, en el estadio Jalisco, sede del Atlas.

El Tuca Ferreti volvió a hacer de las suyas. (Rafael Pacheco Granados)

Los Zorros del Atlas derrotaron con claridad a la Máquina, 2-0, pero a la hora de la conferencia, Tuca hizo de las suyas.

En México, algunos equipos hacen conferencias virtuales, desde la llegada del covid-19, y el Cruz Azul es de los clubes que aún hacen de esa forma la rueda de prensa, después de los juegos, por lo que al Tuca no le gustó ni un poquito.

Funcionarios de la comunicación del club celeste intentaron explicar al comandante el motivo de la ausencia de periodistas en el recinto. Sin embargo, el Tuca argumentó que miles de aficionados asistieron al estadio y dejó claro que solo contestaría las preguntas de periodistas que estuvieran presencialmente.

“Solo voy a contestar a las personas que están aquí, para esto vinieron. A ver, esto ya se acabó, esto ya se acabó, no entiendo por qué tema aquí nos tienen, no entiendo, hay 25.000 personas allá adentro en la tribuna, ¿por qué no pueden bajar aquí a entrevistarme?”, reclamó el entrenador, antes de levantarse para abandonar la sala de prensa.

El Tuca ha tenido episodios memorables, regañando a periodistas, abandonando conferencias o gritando en media rueda de prensa.

Más de una hora después, Tuca Ferretti volvió a sala de prensa, aunque contrariado, y comentó el revés de su equipo en el debut de la Liga MX.

“Triste nada más, el resultado para Atlas es justo”, dijo el técnico, de 69 años.