Vecina de Alajuela ve por el retrovisor a los machistas con su chuzo de carro

Doña Geisel Castro Rodríguez es la única mujer de Costa Rica dueña de un Chevrolet Apache 1959 (JOHN DURAN/John Durán)

“Qué carro más lindo, pero yo que su marido no se lo presto”, son el tipo de comentarios machistas con los que doña Geisel Castro Rodríguez ha tenido que lidiar cuando la ven con su carrazo, un Chevrolet Apache de 1959.

El comentario lo recibió en una ocasión en una gasolinera. Ella no podía creer que a estas alturas todavía haya pensamientos como ese.

Para esta vecina de Canoas de Alajuela, su carrito es motivo de orgullo, no solo por lo espectacular, sino porque es la única mujer de Costa Rica con un modelo así.

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Por donde sea que ande, el auto llama muchísimo la atención. (JOHN DURAN/John Durán)

Salir a lucirlo los fines de semana y en paseos es para lo que lo tiene, pues su carro de uso diario es uno más simple.

“Este es para el verano, actividades especiales en Alajuela, para desfiles, siempre y cuando no llueva me gusta agarrarlo y salir con él”, comentó.

Cuando en la calle la saludan y la felicitan por el chuzo, llama mucho la atención, pues al final siempre son más los comentarios bonitos que los otros.

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El tablero se mantiene igual que en su época que era la sensación en la calle (JOHN DURAN/John Durán)

“Siempre la gente lo halaga mucho y bueno, no lo creen que yo sea la dueña, pero sí me saludan bastante. Esto a puro corazón, a mí siempre me han gustado este tipo de carros”, comentó.

De feria, el Chevy funciona perfectamente. Cuando va a la revisión técnica pasa de forma impecable, rapidito, sin una sola falta, nos contó su dueña.

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El Chevrolet Apache de lujo que conquista las calles ticas

En la cabina se viaja cómodamente. (JOHN DURAN/John Durán)

Castro nos contó que el suyo es la versión de lujo y que en las calles ticas hoy por hoy no hay nada que sea exactamente igual.

“Es muy difícil, a la mayoría de los hombres no les gusta que una mujer tenga un carro así, pero este es hasta exclusivo, es la versión de lujo, él fue sacado de la Lachner y Sáenz, era la versión de lujo de esa época”, indicó.

La exclusividad del vehículo de doña Geisel también se ve en que es exactamente igual a la versión original, un detalle que para ella es importante. Además, considera que es más barato mantener un auto de estos que uno moderno.

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Por donde se le mire, el chuzo es una belleza. (JOHN DURAN/John Durán)

“Ahora a usted se le jode algo en el motor y depende del tipo de carro tiene que esperarse tres meses a que le lleguen repuestos, con esto no, en una semana los tiene acá y no son caros”, destacó.

Así consiguió doña Geisel su Chevrolet Apache de 1959

Doña Geisel compró el carro a un señor de San Marcos de Tarrazú, quien tenía muchas ofertas por él. No lo quería vender, pero al final la que lo convenció fue ella.

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Los aros y detalles en general son del modelo original. (JOHN DURAN/John Durán)

“Muchos me han contado que fueron a ofrecer comprar ese carro y no se los quiso vender, yo fui, me enseñó el carro y no me lo vendió. Pasaron cinco meses y un día me llamó y me dijo: ‘Venga y negociamos, yo se lo voy a vender a usted’.

“Lo he mantenido lo más original que se puede, es único en la versión de lujo. La diferencia a las otras versiones son los ribetes, el avión y las trompetas. A él lo sacaron de la agencia con eso y por eso se lo dejé.

“Tiene motor seis en línea, no se lo he cambiado ni se lo voy a quitar, así me convertí en la única mujer en Costa Rica con un Chevrolet Apache”.

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