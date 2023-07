A “Doña Tere” casi le da algo con todo lo que le dijo su sobrina, la expresidenta del PANI, a los diputados

La actriz Eugenia Fuscaldo aseguró estar sorprendida con las revelaciones que hizo a los diputados su sobrina. (Diana Mendez)

La actriz Eugenia Fuscaldo quedó con el pelo parado cuando escuchó todas las revelaciones que hizo su sobrina Gloriana López Fuscaldo, expresidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el jueves en la comisión legislativa de Derechos Humanos.

La intérprete que por años dio vida al personaje de Doña Tere, que popularizó la frase “a mí me va a dar algo” en la recordada serie La Pensión, dijo a La Teja que ella y el resto de la familia están bastante sorprendidos con las confesiones de Gloriana a los diputados, pues su pariente nunca les contó nada.

La exfuncionaria del Gobierno de Rodrigo Chaves armó tremendo alboroto tras asegurar que fue presionada para renunciar a su cargo, que se le ofreció la Embajada de Perú a cambio de que dejara el PANI y que Mari Munive (vicepresidenta y Ministra de Salud) la habría visitado de sorpresa para documentar qué medicamentos tomaba.

También denunció que el presidente de la República, supuestamente, se interesó de manera indebida en la custodia de los hijos del empresario Leonel Baruch y, además, que recibió una propuesta sexual de un funcionario de Casa Presidencial un día después de que ella renunció al PANI, el 19 de junio.

Gloriana López Fuscaldo compareció este jueves en la comisión legislativa de Derechos Humanos. (Rafael Pacheco Granados)

Doña Tere comentó a este medio que escuchó muy atenta la comparecencia de su sobrina y que quedó bastante preocupada por todas las cosas que dijo la exfuncionaria del Poder Ejecutivo.

“Muy sorprendida, porque ella siempre fue una persona muy discreta en lo que respecta a su trabajo. Entonces estoy muy sorprendida de todas las revelaciones y aquí estoy yo, como parte de la familia, para acompañarla moralmente, y en lo que ella necesite, estoy a la orden”, reaccionó doña Eugenia tras ser consultada.

Para la actriz, todo lo dicho por su familiar le impresionó muchísimo, pero hubo algo que le causó mucha indignación: la supuesta visita de Munive para conocer qué tratamientos médicos tenía prescritos Gloriana.

“Desconozco completamente el mundo de los políticos, pero me parece increíble que se fuercen ciertas cosas, como hacer diagnósticos médicos, porque eso lo tienen que hacer los médicos especialistas. Me parece muy delicado ir a metérsela a la casa a una persona y hacerles diagnósticos no siendo especialistas, o médicos tratantes. Eso me parece muy serio”, afirmó la reconocida artista.

A doña Eugenia Fuscaldo casi le da algo con todo lo que dijo su sobrina a los diputados. (Alonso Tenorio)

Mujer valiente

Para doña Eugenia, su sobrina fue muy valiente en decir todo lo que dijo y destacó la transparencia con la que habló a los diputados. “Ella no estaba intentando, como dijo un diputado del Gobierno (oficialista), hacer un show”, manifestó la tía de Gloriana.

“Creo que ella fue muy clara. Es una muchacha de una sola pieza. Sus valores están por encima de cualquier cosa”, continuó la legendaria actriz costarricense.

Gloriana cuenta no solo con el respaldo de su tía en este proceso, sino con el de todos los integrantes de la familia (vivos y muertos), quienes están preocupados con las represalias que podrían venir contra la exfuncionaria, un temor que la propia López Fuscaldo dijo frente a los diputados.

Doña Eugenia Fuscaldo (sentada en el centro) dio vida al personaje de Doña Tere en La Pensión.

“Gloriana tiene y tendrá de la familia, un apoyo sagrado, un apoyo absoluto de todos los miembros de la familia. Lo que pasa es que a la hora de la llegada, es ella quien tiene que irse a presentar sola, ella es la que va a hablar, ella es la que conoce el tema, pero ella sabe que cuenta con todos nosotros. Tiene el apoyo moral de la familia, de su mamá que está en el cielo, de mi mamá que la vio como una hija, y cuenta con vivos y muertos apoyándola”, afirmó la exjurado del programa de canal 7 Tu cara me suena.

Hasta el mediodía de este viernes, Doña Tere no había hablado con su sobrina para reafirmarle ese apoyo en estos momentos. Con quien sí se ha mantenido en contacto es con el hijo de Gloriana, un muchacho que cursa su quinto año de colegio.

Gloriana López dice que le ofrecieron una embajada para que renunciara

Para Doña Tere, Gloriana actuó conforme los valores con los que fue criada en su familia: la honestidad y la transparencia.