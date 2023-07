¡Agarre bolados! Gerald Piqué dio consejos sobre lo que un hombre debe hacer en la primera cita

El empresario dio consejitos sobre la primera cita. (Tomada de Instagram)

El exfutbolista Gerard Piqué sigue dando de qué hablar y no precisamente por sus logros.

Al ahora empresario, es usual verlo en el programa de la Kings League, junto al famoso youtuber Ibai Llanos, donde hablan temas de fútbol, pero en esta ocasión a Piqué se le escapó hablar sobre la primera cita y explicó lo que un hombre debe hacer.

“Hablas de fútbol o me voy, en serio”, dijo Ibai a modo de broma.

El español expresó cuáles son las mejores técnicas para que el primer encuentro con la persona que le gusta salga puras tejas.

LEA MÁS: Captaron a la novia de Piqué ebria y moviendo a más no poder lo que tiene

“Primera cita, obviamente, primero se sienta la señorita en cuestión. Segundo, siempre la mujer mirando al restaurante y el hombre mirando a la pared. Esto es ser elegante”, añadió.

Las palabras que dijo el empresario, representa una situación desfasada que nada tiene que ver con el presente.

“No, esos son estereotipos, es que no me gusta. Yo me voy”, dijo otro de los colaboradores, obviamente en tono sarcástico. “¿Cómo que la pared?, Igualdad, Gerard, igualdad”, expresó Ibai.

Geri aconsejando sobre primeras citas 😂 pic.twitter.com/cKAwPwD0Ww — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 28, 2023

Por su parte el empresario expresó: “Me cago en los estereotipos, hay que ser elegante”, expresó a carcajadas.

Según el medio People en Español, todo es ironía y no se sabe muy bien cuando hablan en serio y cuándo en broma, es por eso que cada vez que habla de cosas así, el exjugador recibe muy malos comentarios de parte de los seguidores del programa.