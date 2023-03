El modelo y bailarín Jason González ahora se la pasa lleno de grasa y pintura

Jason González es además instructor de ejercicios, es decir, él le hace a todo. Cortesía

Jason González puede rajar que es un pulseador y así quedó demostrado cuando estuvo malito de salud en el 2019.

De aquel duro episodio solo quedan recuerdos, pero las ganas de seguirla luchando nunca se le fueron.

A él siempre se le conoció por su faceta de modelo y bailarín, pero este año decidió emprender un nuevo negocio que, aunque no es su fuerte, le ha puesto bastante para aprender día con día.

Resulta que el también animador de eventos ahora se la pasa entre repuestos y piezas de carros, porque montó un taller de enderezado y pintura.

El tallercito se llama Renacer y lo tiene en Mozotal, en Ipís de Guadalupe.

Aunque al principio no sabía ni como se pintaba, ahora le pone duro al brete. Cortesía

“Siempre me había llamado la atención lo que tiene que ver con mecánica y todo eso, y siempre había tenido la espinita de aprender y me asocié con un amigo que conoce bastante el tema y decidimos invertir y ahora me la paso metido en el taller”, contó.

Aunque todavía sigue con su empresa de animación de eventos y con sus clases de ejercicios, porque también es instructor, trata de sacar tiempo entre semana para colaborar con la pintada de algún carro o en lo que pueda para no atrasar al cliente.

“Ahí he ido aprendiendo mucho porque sí no tenía mucho conocimiento en mecánica y enderezado, pero en mis ratos libres voy a aprender y a atender a los clientes que llegan”, mencionó.

Jason agregó que la idea de su negocito es que el conductor no se tenga que quedar muchos días sin su carro porque eso también le pone a colaborar para entregarlo más rápido.

El negocito lo tiene en Mozotal y lo puso a medias con un amigo. Cortesía

El musculoso contó que el nombre de su negocito es en honor a todo lo que vivió hace cuatro años cuando estuvo en el hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, a punto de morir, luego que lo diagnosticaran con la enfermedad púrpura trombocitopénica, que es un problema del sistema inmunitario, el cual destruye las plaquetas por error.

Jason estuvo varias semanas hospitalizado y en coma, hasta que le lograron limpiar toda la sangre a través de muchas transfusiones que le hicieron. Aunque muchos pensaron que iba a morir, afortunadamente, pudo recuperarse y esto significó un renacer en su vida porque cambió muchas cosas para su bien y el de los suyos.