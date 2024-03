Ella es Ale, la cantante colombiana que se enamoró de Costa Rica

Ale es una cantante colombiana que se va abriendo campo en la música. (Cortesía)

Costa Rica es un país muy importante para Ale, una artista colombiana que, aparte de cantar, actúa, baila y toca piano, y quien encontró en nuestro país el impulso para proyectar su carrera musical internacionalmente.

Alejandra Hurtado Álvarez es el nombre de esta simpática y guapa jovencita de 19 años, de cuyo talento el público tico ha sido testigo en más de una ocasión, gracias a múltiples presentaciones que ha tenido en el país.

El Plancha Fest y los últimos shows en Tiquicia de Daddy Yankee, Marco Antonio Solís y Jessi Uribe, le han permitido a esta talentosa colombiana mostrarse al público costarricense, que la ha acogido con un cariño especial.

Hace unas semanas, la cantante estuvo de visita y La Teja aprovechó para hablar con ella y aquí se la presentamos.

- ¿Quién es Ale?

Soy una artista colombiana. Nací en el municipio de Bucaramanga, pero vivo en Medellín y desde muy chiquita, a los 14 años, comencé a cantar. Toda mi carrera la fui construyendo abriendo conciertos de artistas como Lunay (rapero puertorriqueño), y aproveché la pandemia para posicionarme en la industria. Trabajé un tiempo en Miami, allá desarrollé mucho de mi carrera y después me convertí en una artista independiente.

Mi género es bastante amplio y tengo influencias muy americanas de Christina Aguilera, Beyoncé o Whitney Houston.

Cargada Exigente Imposible Ale dice que no puede viajar a otro país con poca ropa, al punto que siempre en los aeropuertos le toca sacar ropa de la maleta y llevarla en la mano. No escatima en exigirse artísticamente, debido al mucho conocimiento artístico que tiene, a pesar de eso, con su equipo de trabajo dice que es la más dulce del mundo. En un plano más personal, dice que una gran curiosidad suya es que nunca ha sido capaz de comer queso. No encuentra una explicación para eso.

- ¿Quién la influenció para meterse en el mundo artístico?

Desde muy chiquita siempre fui muy artística y mi familia de parte de mi papá es de músicos, entonces siempre tuve música a mi alrededor. Siempre estaba cantando y quería hacer de todo: cantar, tocar el piano, actuar, y desde los cuatro años me metí a estudiar técnica vocal.

Ale toca el piano como parte de su faceta artística. (Cortesía)

- ¿Cómo es su estilo musical?

Me considero muy angloexperimental. Me encanta experimentar dentro del pop. Estudié mucho sobre el canto y soy fanática de los artistas que cantan superincreíble. Siento que soy una artista que experimenta mucho a nivel rítmico. Mi base es el pop y le canto mucho al amor, pero no al amor de parejas, sino al amor propio.

- ¿Cómo resume su paso por la industria hasta ahora?

Como una montaña rusa de emociones, de vivencias, de aprendizajes. Mi sueño es muy grande porque quiero abarcar demasiadas cosas y sé que puedo lograr y, si no, soy de las que siempre ve más allá del obstáculo. Confío mucho en el Universo y en Dios de que todo se me dará.

- ¿Cuál es ese gran sueño?

Mi sueño más grande es llegar a cantar en el Super Bowl (la mediática final del torneo estadounidense de fútbol americano), porque para llegar ahí significa que ya has pasado por todo lo demás. Para estar ahí hay que ser una leyenda y esa es mi exigencia más alta.

- ¿Qué representa Costa Rica en tu carrera?

Amo Costa Rica. Dentro de mi corazón es un país que me abrió muchísimo internacionalmente, desde el primer momento que llegué a abrir el concierto de Marco Antonio Solís (en octubre del 2022) quedé encantada con las personas. Llegar acá y ver tanta gente hermosa que me quería, después cantar junto a Jessi Uribe y abrir el concierto de Daddy Yankee fue una locura. Los ticos están ahí abrazándome, gritándome y nunca había sentido tanto cariño del público. Será algo que no voy a olvidar porque son los inicios. Costa Rica es de los primeros públicos internacionales que tengo como Ale, la artista.

Ale es cantante, actriz y también modelo. (Cortesía)

- ¿Qué podemos esperar de tu carrera en este 2024?

El año pasado coseché muchas cosas que siento que este año llegarán y van a florecer. Tengo mucha expectativa por un EP que lanzará en los primeros meses del año y en lo que vaya a pasar después de eso.