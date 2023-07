Enormes animales invadieron el set del programa Spelling Bee Ojo

Programa Spelling Bee del domingo 16 de julio de 2023. Teletica Formatos

El sétimo programa de Spelling Bee, de Teletica, estuvo lleno de emoción y tensión, pues los niños tuvieron unos invitados muy especiales, que invadieron el set del programa, para ver qué tanto sabían de ellos.

La jungla y los dinosaurios fueron los invitados de la noche, fue por eso que el programa arrancó con un amplio conocimiento de los reptiles, quienes impresionaron y tenían fascinados a los chicos.

La noche se inició con el juego deletreando con velocidad, donde los peques tienen 60 segundos para deletrear la mayor cantidad de palabras. En este juego los primeros en salvarse para el octavo programa fueron Emilio, Javier y Bianca.

Mientras que Cristina, Fabiola, José Gabriel, Derek y Oliver, del equipo amarillo, disfrutaron de su inmunidad y, a pesar de que vieron a sus compañeros desde el sillón, siempre mostraron su apoyo.

El segundo juego de la noche fue el duelo de palabras, en el cual los deletreadores jugaron cara a cara, escribiendo la ortografía de la palabra que les asignó el pronunciador por medio de un teclado en una pantalla táctil. Quienes lograron clasificar al siguiente domingo fueron Marcelo, Benjamín, Irene, Kaleb, Camila y Elena, ya que lograron escribir la mayor cantidad de palabras en forma correcta.

Finalmente, el juego Spelling Bee fue el encargado de definir quiénes seguían en la competencia. Los pequeños participantes Isaac, Aurora, Fiorella y Nicola no pudieron continuar, ya que el deletreo incorrecto no les permitió avanzar; sin embargo, no se fueron con las manos vacías ya que a cada uno le dieron una tarjeta de regalo por 250 mil colones.

El próximo domingo 23 de julio, los concursantes tendrán que enfrentarse a un nuevo reto, en el que tendrán que poner a prueba sus habilidades con el diccionario. La buena noticia es que no habrá eliminación, pero tendrán que jugar por ganarse la inmunidad.