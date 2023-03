Gerardo Zamora y Ginnés Rodríguez le sonríen a los golpes de la vida de una forma muy divertida

Gerardo Zamora y Ginnés Rodríguez tienen 13 años de casados y dos hijos. Facebook

Gerardo Zamora y Ginnés Rodríguez no solo han demostrado tener un corazón de hierro y ser un matrimonio ejemplar sino que, además, siempre buscan verle el lado bonito a la vida pese a las duras pruebas que le ha tocado vivir en los últimos tres años.

Y es que ahora ambos se volvieron tiktokeros. Bueno, la que maneja la cuenta es la presentadora de Informe 11 Las Historias, quien terminó metiendo a su esposo en este nuevo mundo de los videos cortos.

El expresentador de Telenoticias contó que, aunque él no sabe ni cómo funciona, igual se apunta al vacilón.

Gerardo se muestra tal cual en los videos de TikTok, dice que la vanidad es lo de menos. TikTok

“Le gusta más a ella (hacer los videos), ella es más suelta, más relajada en ese sentido, es más atrevida y es la que siempre me propone, técnicamente ella es la que maneja esa red social bien. Si usted me pregunta a mi que cómo es que uno encuentra esos audios, yo no tengo ni idea, ella es la que se mete y me dice: ‘¡Vea lo que encontré!, ¿montamos uno?’”, contó.

Recientemente, hicieron uno donde se ven los cambios que ha experimentado el periodista en su cara luego que le detectaran nuevos tumores en su cabeza, algo que no le da pena mostar.

De hecho, el video trata de que ella le pide que le diga a todas las mujeres que no le hablen ni lo alcen a ver para evitar problemas porque, por lo guapo, no dejan de salirle admiradoras.

“Yo ya estoy muy viejo para ponerme en esas (de taparse). La vanidad no tiene edad, pero yo sinceramente no ando midiendo de que ‘¡uy no, mejor para esta entrevista o para esto me voy a cubrir la cara!’, vieras que no, además casi nunca he sido así de vanidoso”, mencionó.

Además, el exponerse así sin cubrirse la cara es parte del mensaje que quieren transmitir con toda esta situación de salud que él atraviesa.

“Parte del mensaje que uno quiere llevarle a la gente es ser uno mismo, apechugar la vida como se venga. Ok, se me vinieron ese montón de operaciones y quedé con la cara media partida, salir así, hablar así orgullosamente y no esconderse, ese es parte del mensaje de abrazar la vida y las cosas a como se vengan”, mencionó Gera.

El comunicador, además, señaló que en la vida es bueno reírse de uno mismo y que por eso también se animó a hacer esto divertidos videos junto a su esposa.

“El humor es una alternativa importante, a mí me estabilizan mucho emocionalmente, aunque lo que me cuenten sea un chile malo”, agregó.

Chispas de color

Ginnés, por su parte, contó que el gusto por hacer TikTok nació desde el año pasado y que al ver que la relajaba mucho grabarlos, se animó a hacerlos primero con sus hijos y poco a poco fue involucrando a Gera.

Además, asegura se divierte mucho leyendo los mensajes que la gente les pone y que hay videos que han superado el millón de reproducciones.

Los dos se divierten mucho grabando los videos. TikTok

“Al final de cuentas la vida es esto, la vida es poder ir encontrando esas chispas de color, esas chispas de alegría que al final de cuentas son las que van construyendo que uno puede ser feliz en medio de las dificultades, en medio de las preguntas, de los momentos dolorosos y a veces de situaciones que parecen no tener sentido, pero es esa mezcla de todo un poquito y, sobre todo, dejarse también llenar de esas cosas que son tan simples, tontas a veces, pero que cargan de buena energía, de sentimientos divertidos y emociones agradables”, mencionó la presentadora de Repretel.