Gimnasio le cierra las puertas a “influencer” que recomendó no contratar a una mujer por su peso

Influencer Esteban Gómez es centro de críticas a nivel nacional (Tomada de Instagram)

Un gimnasio que se ubica en Santa Ana tomó la decisión de cerrarle las puertas a un “influencer” que publicó un video en el que aseguró que no recomendó a una muchacha a un puesto de trabajo en ventas por su peso.

Este viernes, Esteban Gómez se convirtió en el blanco de críticas luego de que subiera un video contando que le hizo una entrevista de trabajo a una mujer y que cuando le preguntaron si la recomendaba, aseguró que no porque según él estaba gorda.

“Estaba entrevistando a una güila para una posición de ventas para una compañía de SEOS, pero el problema era que la güila estaba gorda, me estaban pidiendo la opinión y yo les dije, ‘mae, de fijo no la contrate, independientemente si es una güila o un mae, no contrate a nadie gordo y menos para ventas’”, dice en la grabación.

Según se aprecia en su cuenta de Instagram, Gómez entrenaba en el gimnasio World Gym Costa Rica, que se ubica en Escazú y un día después de que trascendiera el video, el gimnasio publicó un mensaje en su cuenta de Instagram.

“En World Gym Costa Rica, mantenemos un compromiso inquebrantable con la igualdad y la inclusión. Creemos que el ejercicio es una vía hacia la salud física y mental, sin importar el género, peso, o experiencia en el mundo fitness.

“Hoy queremos dejar claro que toleramos la discriminación ni el bullying en ninguna forma. Por eso, hemos tomado la decisión de prohibirle la entrada a revocar la membresía a quienes activamente promuevan acciones discriminatorias que vayan contra los valores de nuestro gimnasio.

“Jamás permitiremos que alguien genere un ambiente de incomodidad en lo que debería ser un espacio de comunidad. Mantendremos nuestro derecho de admisión a aquellos que busquen generar espacios divisorios, juzgando y discriminando.

“En World Gym estamos aquí para apoyar a cada uno de nuestros socios. Nuestro equipo de entrenadores y gerencia está siempre disponible para brindarte la mejor experiencia fitness disponible y garantizar tu seguridad en nuestro gimnasio.

“Nos enorgullece ser líderes en fitness sin discriminación. En nuestras instalaciones, el ejercicio es un camino hacia la salud, la diversión y el logro de metas personales”.

Este es el mensaje que publicó el gimnasio World Gym en pro de la inclusión. Instagram.

En el ojo del huracán

Las discriminatorias declaraciones hicieron que a Gómez le lluevan las críticas en redes sociales, por el hecho de compartir un mensaje que insista a juzgar a una persona por su peso y a discriminar.

Tras darse cuenta del caos que provocó, el creador de contenido borró el video y aseguró que solo habla con la verdad.

“Yo soy prácticamente la única persona que les está diciendo la verdad de lo que muchísima gente piensa y del mundo real, tal vez no debería de ser así, pero es lo que es y nadie más se los va a decir porque a la mayoría de la gente le va a caer mal”, dijo en sus historias.

La modelo Jessi Rodríguez, quien lucha por erradicar la gordofobia, reaccionó al video asegurando que ya es hora de dejar de ver a las personas con sobrepeso como vagas o que no tienen éxito y que ya basta de opinar sobre los cuerpos de los demás y menos discriminarlas por su físico.