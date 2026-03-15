Jeffrey Palma da su versión de polémica foto donde sale tirado en calle de Escazú

Esta fue la fotografía que circuló del presentador Jeffrey Palma, quien habría sido captado en muy malas condiciones en las calles de Escazú (redes/Captura de video)

La fotografía del presentador Jeffrey Palma tirado en una calle de Escazú, que circuló en redes sociales a inicios de febrero, generó todo tipo de comentarios y especulaciones.

En aquel momento, muchas personas creyeron que el conductor del programa Plancha Hits estaba atravesando una recaída en su salud o que incluso había tenido problemas con el alcohol.

En aquel momento, doña Arelys Ramos, tía del “Rey de la plancha”, aseguró a La Teja que él había sido víctima de asalto y que debió ser atendido en el hospital México.

Según dijo ella, el celular fue una de las pertenencias que le robaron y, por ende, no habíamos podido localizarlo desde entonces.

Sin embargo, ya pudimos conversar con el presentador, quien aseguró que, dicha fotografía no es actual y que todo se trató de una situación provocada por una de sus exparejas.

LEA MÁS: Circula video de Jeffrey Palma, presentador de Plancha Hits, en muy malas condiciones en la calle

“Estoy mejor que nunca”

—Jeffrey, ¿cómo se encuentra actualmente?

Bien, gracias a Dios, superbién, mejor que nunca. Ya estoy de alta en todo, tranquilo y trabajando en mis cosas.

—En febrero circuló una fotografía suya en redes sociales que generó mucha preocupación. ¿Qué fue lo que realmente pasó?

Hicieron unas cosas muy feas. Me pusieron como si yo hubiera estado tirado en la calle. Esa foto no era reciente. Fue una muchacha con la que yo vivía, que me robó el teléfono y comenzó a subir cosas a mis estados y a mis historias de Facebook.

Jefrrey Palma, presentador de Plancha Hits, dice estar muy bien de salud. (redes/Facebook)

—¿Para usted, ella fue quien publicó la fotografía que se hizo viral?

Sí. Yo dejé el teléfono abierto mientras estaba dormido y comenzó a subir cosas. Incluso, publicó una foto mía del hospital, pero esa imagen es de hace nueve meses, cuando yo estaba enfermo y me llevaron de emergencia. La pusieron como si hubiera sido hace poco, pero eso es totalmente falso.

—O sea que la imagen no correspondía a un hecho reciente.

Exactamente. Esa foto fue de mucho antes, cuando me enfermé, estaba tomando medicamentos para una infección intestinal, que no sabía que era cáncer ni nada, pero es una foto vieja, y me llevaron en ambulancia al hospital. En ese momento yo tenía cáncer y ni siquiera lo sabía, me operaron ese mismo día. Esa foto me la tomaron cuando me enfermé la primera vez (la noticia de su enfermedad surgió en marzo de 2025), es una foto vieja.

LEA MÁS: Rey de la plancha tico revela, desde la cama de un hospital, que atraviesa dura situación de salud

— Pero su tía nos aseguró que estuvo en el hospital después de este episodio...

Yo nunca estuve en el hospital desde que salí el año pasado y nunca he estado en ningún otro lado. Ellas me quieren mucho, lo hicieron para cubrirme por el robo del celular.

Denuncias por lo ocurrido

—¿Qué hizo usted cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando?

Inmediatamente puse las denuncias correspondientes. Tengo a esa muchacha denunciada en el Organismo de Investigación Judicial y también en el juzgado de Escazú. Tengo todas las pruebas.

—¿Qué tipo de publicaciones hizo?

Subió cosas muy feas. Sacó fotos mías con la doctora Zuly, que es una persona con la que yo tuve una relación hace tiempo, y escribió cosas ofensivas. Inclusive puso que yo era homosexual, que era prostituto y un montón de cosas que no son ciertas.

Jefrrey Palma contó que ahora está viviendo con sus papás luego de separarse de su expareja. (redes/Facebook)

—¿Por qué cree que ella hizo eso?

Por celos. Ella pensaba que yo tenía algo con esa doctora, lo cual no es cierto. Nosotros terminamos hace tiempo en buenos términos y seguimos siendo amigos.

—¿Hace cuánto ocurrió todo esto?

Eso pasó a inicios de febrero. Ese mismo día que me di cuenta puse las denuncias y me fui de la casa donde vivíamos.

—¿Dónde está viviendo ahora?

Me fui a vivir con mis padres mientras soluciono todo esto. Yo tenía mi casa alquilada, así que estoy esperando que me la entreguen, donde vivía con ella la alquilaba y yo la pagaba.

Físicamente estoy perfecto, sigo en mis actividades, tengo un montón de patrocinadores en mis páginas, ya me llamaron para volver a la televisión, estoy trabajando en lo mío como asesor financiero" — Jeffrey Palma, presentador

LEA MÁS: Carlos Ramos, el “Porcionzón”, revela la delicada situación de salud de su sobrino Jeffrey Palma

Ni una gota de alcohol

—También se habló que tuvo una supuesta recaída con el alcohol. ¿Qué responde a eso?

Para nada. Yo tuve problemas con el alcohol después de que murió mi esposa, eso sí es cierto, pero desde que salí del hospital cambié completamente mi vida. Soy una persona abstemia y ahora, incluso, doy terapias a personas que tienen problemas de adicción. Comparto mi testimonio de vida. Voy a grupos donde ayudo a personas con adicciones. Esa es parte de mi misión ahora.

—Su tío, Carlos Ramos, nos dijo que usted había tenido una recaída con el alcohol y que por eso esa foto que circuló hace unas semanas. ¿qué dice a eso?

A Carlos yo no lo veo desde hace meses de meses. Con él nunca he tenido una relación cercana.

—Él incluso dijo que lo había ayudado.

Eso no es cierto. Solo una vez llegó al hospital cuando yo estaba internado, pero fue porque andaba visitando a otra persona. No porque fuera a verme a mí ni porque me estuviera ayudando.

Carlos Ramos junto a su sobrino Jeffrey Palma cuando estuvo en el hospital a inicios del 2025. (redes/Facebook)

—También se dijo que usted había recaído en el alcoholismo.

Para nada. Yo sí tuve problemas con el alcohol cuando murió mi esposa, eso nunca lo he negado. Pero desde que salí del hospital cambié mi vida completamente. A mi tío le deseo lo mejor, así como se expresó de mí, me gustaría el derecho a la respuesta, que por qué no habla de sus hijos, que es ludópata, que fue alcohólico y otros problemas que ha tenido. De eso nada habla, pero de mí sí.

—¿En qué sentido cambió su vida?

Ahora soy abstinente y además ayudo a otras personas. Voy a grupos donde comparto mi testimonio y doy terapias a gente que tiene problemas con adicciones.

“Yo me debo a mi público y a toda la gente que me ha apoyado. No quería que se quedaran con una idea equivocada de lo que pasó”. — Jeffrey Palma, presentador

Recuperado y con proyectos

—Después de todo lo que vivió con su salud, ¿cómo se encuentra ahora?

Gracias a Dios muy bien. Cuando salí del hospital pesaba 35 kilos y ahora peso 72. Como normal, hago mi vida normal y sigo trabajando.

—¿Cómo va su recuperación del cáncer?

Me dieron de alta hace varios meses. Lo único que tengo pendiente es una pequeña operación por una hernia abdominal, pero es algo sencillo, de entrar un día y salir al siguiente.

Jeffrey Palma tenía su programa Plancha Hits en Xpertv. (Facebook Jeffrey Palma/Facebook Jeffrey Palma)

LEA MÁS: Familia confirma que Jeffrey Palma está hospitalizado tras aparecer desorientado en calles de Escazú

Palma aseguró que decidió hablar ahora porque necesitaba sentirse preparado emocionalmente para contar lo ocurrido y aclarar los rumores que circularon sobre su estado.