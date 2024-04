Lussania Víquez abre su corazón para hablar de lo desafiante que ha sido ser mamá

Lussania Víquez y su esposo con Antonella y Alessandro. (Instagram)

Bastante sincera y transparente con su público, Lussania Víquez abrió su corazón en las últimas horas para contar lo desafiante que ha sido la maternidad para ella.

La presentadora de Repretel y su esposo, el doctor Jorge Sáenz, se convirtieron en papitos el 29 de julio del año pasado. Ese día nacieron los mellizos Antonella y Alessandro.

Desde luego que con la llegada de sus hijos, la vida de Lucy y sus prioridades cambiaron completamente y sobre eso fue que habló la colochuda.

Víquez no se queja, pero cuenta su historia porque puede servir de inspiración para otras mujeres que, como ella, se han llegado a sentir frustradas porque no logran retomar su vida al mismo ritmo que la llevaban antes de ser mamitas.

Lo que dio pie a que la presentadora de Informe 11: Las Historias hablara sobre eso fue que esta semana, después de dos meses, volvió al gimnasio, ya que por tiempo, fuerza y energía había dejado de ir.

“La realidad es que ando muy cansada, sin dormir (para que tengan una idea nos levantamos hasta cinco veces por los mellizos)... No sé cuándo fue la última vez que dormí cuatro horas seguidas. He querido retomar el ritmo de mi vida que tenía antes de ser mamá y muchas veces el no lograrlo me hace sentir frustrada”, mencionó.

Lussania Víquez compartió este sincero mensaje en sus redes. (Instagram)

A pesar de eso, en los momentos que logra relajarse, la simpática locutora confía en que la vida es de etapas y que ya llegará el momento para hacer ejercicios y todo lo que quiera porque, dijo, la felicidad por tener a sus retoños con ella no la cambia por nada.

“Así que hago lo que puedo y trabajo en no ser mi propio verdugo, después de todo tengo la bendición de tener dos angelitos encomendados por Dios, así que hay que dar valor a lo que valor merece”, afirmó.

Lucy siempre habló de que sus hermosos bebés son un milagro de Dios, ya que debido a que fue paciente de cáncer, el pronóstico médico de que llegara a ser mamá no era alentador.

Lussania Víquez es una mamá muy feliz.

