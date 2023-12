Melissa Mora y Yoko Gómez se desbloquearon e hicieron las paces... ¿Cómo se contentaron?

Yoko Gómez, conocida artísticamente como Yoko G, fue una de las cantantes que se presentó en la Fiesta de negro. (JOHN DURAN)

Las cantantes Melissa Mora y Yoko Gómez ya se desbloquearon e hicieron las paces luego de más de dos años de estar distanciadas.

En octubre del 2021 ambas se habían enemistado luego de que, supuestamente, la intérprete de “A mover el bam bam” le quedara mal a Yoko G con un evento que ella había organizado.

Ambas hasta se habían tirado duro en redes sociales y se terminaron bloqueando para no verse más. De hecho, de verse frente a frente tenían más de cinco años.

Fue en la pasada Fiesta de negro donde ambas artistas se reencontraron después de tanto tiempo y terminaron haciendo las paces.

Esa noche Yoko G tuvo una presentación en el escenario mientras que Meli era parte de las invitadas y andaba con un grupo de amigas y su actual pareja Alberto “Beto” Gómez.

Melissa Mora y Yoko Gómez antes compartían más tiempo juntas, pero con el tiempo se distanciaron. (Jose Cordero)

Según nos contó Yoko, el encuentro fue corto, pero muy provechoso porque se pudieron abrazar de nuevo y quedaron en volverse a reunir en un lugar más tranquilo.

“Sí, nosotras tuvimos un tiempo en el que no compartíamos, no hablábamos ni nada, ella estaba en lo de ella, yo en lo mío; lo último que supe es que tenía nueva pareja y ya. Ella estaba en la parte de arriba viendo mi show y después de que terminé estaba sentada con mi pareja y con el grupo de bailarines tomándonos unos vinitos cuando de repente la vi llegar y nos saludamos, ella me dijo: ‘¡Yokito, tanto tiempo! Y nos quedamos hablando”, contó.

La modelo agregó que el distanciamiento entre ellas también se dio porque hay un grupo de amigas de Melissa que no la quieren y por eso prefirió mantener la distancia.

Melissa Mora y Yoko G se volvieron a hablar

“Estábamos bloqueadas porque yo no veía nada de ella y ella no veía nada mío. Incluso, fue muy vacilón porque ella me dijo: ‘mirá, mañana te desbloqueo para que estemos en contacto’, parecíamos chiquillas de colegio. El día siguiente me desbloqueó y empezamos a hablar”, contó Gómez.

Ellas solían presentarse juntas en algunos eventos y hasta grabaron un tema musical navideño, por eso su distanciamiento extrañaba mucho.

Nada de resentimientos

Por su parte, Melissa Mora mencionó que si ambas no se han vuelto a reunir es porque ahora cada una está en lo suyo y que no tiene nada contra ella.

“No tengo nada que hablar de ella, si ella me saluda yo la saludo cordialmente y siempre ha sido así. Simplemente es una persona que no está cerca mío desde hace muchos años”, mencionó.

Melissa Mora y Yoko G compartieron unos minutos y hasta hablaron del nuevo perfume de la ramonense.

La también modelo aclaró que por su parte era mentira que la tuviera bloqueada y que si ya no cantan juntas es porque la etapa de cantar reguetón pasó y ahora está más enfocada en el música regional o de banda.

“Yo conozco mucha gente en el medio, así como El Discípulo que antes lo llevaba más a trabajar, son etapas en la vida de uno, yo tenía a Yoko de no verla, tal vez, unos cuatro o cinco años, creo que desde que me casé”, agregó.

Todo es parte del show

Por cierto, la presentación de Yoko G dio bastante de qué hablar entre los famositicos que asistieron al fiestón organizado por Rogelio Benavides, pues la artista terminó besándose con dos mujeres en tarima.

Además, porque sus bailarinas utilizaron vestuarios bastante provocativos y ni qué decir de sus movimientos.

Así fue la presentación de Yoko G

Según explicó, todo fue parte del show porque siempre le ha gustado ser extrovertida en tarima y aclaró que aún sigue con su pareja, Giovanni Hernández, quien es el instructor del gimnasio al que asiste, con el que lleva casi dos años de relación y que él comprende que es para entretener al público.

Yoko y Melissa antes cantaban juntas.

Además, nos contó que ahora está concentrada en sus estudios de asistente dental y que está trabajando en una clínica, por lo que ya no hace presentaciones tan seguidas ni volvió a dar conciertos fuera del país porque su prioridad ahora es sacar su carrera universitaria.