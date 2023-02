Mujer dejó su trabajo como azafata para triunfar en OnlyFans

Alexia Grace, de 22 años, era azafata, pero ahora gana unos 27 millones al mes por el contenido que vende a través de OnlyFans, y lo mejor de todo es que veces no gasta ni un solo colón cuando sale de vacaciones, pues confesó que algunos de sus suscriptores le han pagado por los días de descanso que ha tomado en los últimos meses.

Alexia Grace, de 22 años, era azafata, pero ahora gana unos 27 millones al mes gracias a OnlyFans. Instagram

Grace, quien en su cuenta de Instagram (@itsalexiagrace) suma más de 111 mil seguidores, contó a “Daily Star” que trabajó en aerolíneas tras acabar de estudiar Derecho, lo había visto como un paréntesis antes de buscar un empleo como abogada, pero se le presentó la oportunidad de entrar a OnlyFans y la tomó.

En setiembre pasado visitó Cancún, en Quintana Roo, México, y la influencer admitió que consiguió alojarse en hoteles de lujo de este lugar turístico sin tener que tocar ni un solo colón de su presupuesto, gracias a la generosidad de sus fieles seguidores.

“Tuve un seguidor que me ha dado grandes propinas para que me hospede en hoteles de lujo, ¡lo tuve mientras estuve en México! Así que mientras viajaba de mochilera me alojé en algunos de los mejores hoteles”, contó emocionada Alexia, quien le ha sabido sacar provecho a su hermosa figura.

Alexia Grace es una fiebre del fútbol y de su querida Inglaterra. Instagram

Ahora entre los planes de esta bella joven inglesa está ir a Amsterdam, Japón, Tailandia, Bali, Miami y Los Ángeles, lo cual no es de extrañar tomando en cuenta que sus seguidores se hacen cargo de sus gastos.

La guapa mencionó que también tiene planeado hacer contenido con otras modelos, lo cual probablemente aumentará sus ganancias.

“Siempre grabo contenido hot”, mencionó.