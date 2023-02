Modelo dice que plataforma le cambió la vida: “Con Only yo mantengo a mi mamá”

Nahomi Rojas, la guapa modelo que le está haciendo competencia a Karely Ruiz en OnlyFans aseguró que esta plataforma le cambió la vida para bien.

“Con Only yo mantengo a mi mamá, para que mis hermanos estudien?”, señaló.

La joven venezolana Nahomi Rojas contó que en un principio llegó a generar solo 67 dólares (unos 38 mil colones). Twitter

La joven venezolana contó que en un principio llegó a generar solo 67 dólares (unos 38 mil colones) con OnlyFans y sentía que era mucho dinero, pero luego fue creciendo y en poco tiempo sus ingresos se incrementaron y se sorprendió.

“En mi primer mes me hice 67 dólares y yo pensé que era rica, o sea, yo estaba como de que; ‘wow, tengo 67 dólares’ en Venezuela es mucho dinero. Y me acuerdo que le di 60 dólares a mi mamá, yo me quedé con cinco porque pagué como una comisión de algo y con eso me completé para un arroz, unos huevos y compré el almuerzo”, señaló.

Nahomi armó una estrategia para hacer rendir su dinero mientras crecía en la famosa plataforma de creación de contenido por Internet.

Ahora Hahomi Rojas nunca baja de 15 mil dólares (más de 8 millones de colones). Twitter

“Mi primer sueldo lo uso para esto y el segundo yo lo voy ahorrando y dije: ‘me hago 60 dólares todo el mes y yo soy rica’, entonces me acuerdo que el segundo mes me hice 500 dólares (282 mil colones) y yo; ‘¡Mami eres rica!’”, declaró la modelo a través de su cuenta de TikTok donde tiene una gran comunidad. Del mismo modo, declaró Nahomi, con el dinero que genera en la plataforma mantiene a su familia, además de darle estudios a sus hermanos.

“Ahora nunca bajo de 15, o sea de 15 mil dólares (más de 8 millones de colones). Yo amo Only, con ello mantengo a mi familia, trato de arreglar la casa, el carro para mi mamá, que mis hermanos estudien. Entonces cuando dicen que la plata no da felicidad me quedo ¡cómo!, ‘pero ver a mi familia me hace feliz’”, finalizó.