Patricia Figueroa cumplió 19 años en Giros y mostró todos los presentadores con los que ha estado

Maricrís ROdríguez, Ítalo Marenco, Patricia Figueroa y Rafa Pérez son los actuales presentadores de 'Giros'. Foto:Cortesía.

Desde Enrique Rodríguez y Leonardo Perucci, pasando por Vicente Tepedino, Douglas Sánchez, Padre Mix, Verónica González, María Teresa Rodríguez y hasta llegar a los actuales, como Ítalo Marenco, Rafa Pérez y Maricrís Rodríguez, han compartido pantalla con la conductora de la revista Giros de Repretel, Patricia Figueroa.

Paty celebró este jueves 19 años desde que se incorporó al programa matutino del 6 y es impresionante el montón de gente con la que ha trabajado y que han dejado el espacio, pero ella se mantiene.

LEA MÁS: Patricia Figueroa inicia ‘festejos patronales’ por sus 54 años

La peruana compartió un video en el que se ven algunos de los pasajes que vivió en esta aventura de casi dos décadas.

Patricia Figueroa cumplió 19 años en Giros

“Hace 19 años inicié esta aventura maravillosa llamada Giros, nunca imaginé lo que representaría en mi vida. Una cadena de experiencias, aprendizaje, retos, crecimiento, alegrías, celebraciones, satisfacción, amigos y gente preciosa que he conocido en el camino. No terminaría la lista si los nombrará, pero a todos y cada uno de ustedes que han pasado por nuestros foros, a todo el equipo dentro y fuera de pantalla y a toda la gente que nos acompaña cada mañana desde sus hogares; GRACIAS, MUCHAS GRACIAS, porque en este camino las cosas no suceden sin ustedes. Y gracias a Él, que siempre cuida cada detalle”, afirmó Paty en la publicación que hizo en redes sociales.

De verdad que a pesar de tanto tiempo, Paty ha sabido cómo mantenerse e ir ajustándose al montón de compañeros que ha tenido y eso no es nada fácil.