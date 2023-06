Periodista dice haber recibido un milagro y ahora debe pagar varias promesas de fe

El periodista Fernando Brenes dice haber vivido un milagro con su salud. Instagram

Hace casi dos meses el periodista Fernando Brenes renunció a su puesto en canal 8, de Multimedios, por un severo problema de salud.

Días atrás le habían confirmado que tenía dos úlceras en el esófago y que por ende se le venían días muy duros, entre malestares, chequeos médicos y hasta una posible operación.

Lejos de echarse literalmente a morir este reportero y deportista decidió enfrentar la situación con mucho positivismo, fe y cumpliendo al pie de la letra las indicaciones médicas, así como los consejos de aquellos que creen más en los remedios naturales.

El sábado 17 de junio tuvo una cita médica, donde le hicieron nuevamente una gastroscopia que al final reveló un verdadero milagro, como así lo considera él.

“El doctor me dijo que casi que en tiempo récord se había dado la recuperación. Claro, porque había cumplido con todo el medicamento al pie de la letra, así como él me lo había dado. No fue nada fácil, pero ya por dicha la úlceras cicatrizaron, pero eso sí, me dijo que tenía que seguirme cuidando seis meses más”, contó.

Nada de cirugía

Fernando contó que lo que lo tiene más contento es que ya se descartó del todo la operación y que los resultados de las biopsias, que le dieron este miércoles, resultaron negativas. Es decir, no tiene cáncer de esófago.

Como todavía debe de seguir en control por un tiempo le redujeron la cantidad de pastillas que se debe de tomar al día y de ocho pasó a cuatro.

“Las pastillas lo que hacían era como un inhibidor de los ácidos gástricos, entonces, cuando no hay producción de ácidos la úlcera empieza a cicatrizar y como eran tan seguidas las pastillas que me tenía que tomar durante todo el día, entonces, constantemente estaba enviándole esa señal al cuerpo, por decirlo así, de no producir en exceso el ácido y permitirle a las dos úlceras que se fueran cerrando. Por dicha las dos sí cerraron porque el riesgo que había es que estaban muy próximas a sangrar y en el caso de sangrar es el desmayo y eso ya son las puertas del cáncer”, explicó.

Fernando tuvo que renunciar a canal 8 porque quería enfocarse en su recuperación y estresarse menos. Instagram

El día que le dieron la gran noticia estaba en compañía de sus padres, pues antes le habían colocado anestesia total para hacerle la gastroscopia.

Según contó, ambos al escuchar el diagnóstico final no dejaban de sonreír y dar gracias por el milagrito.

“Fue como un peso que nos quitaron de encima porque estábamos superpreocupados”, mencionó.

A cumplir promesas

Recibir la dura noticia de que pudiera existir la posibilidad de tener cáncer llevó al reportero a acercarse aún más a Dios y a hacer algunas promesas de fe si lograba recuperarse.

Precisamente, pronto cumplirá la primera de ellas, pues en su casa son muy creyentes de San Judas Tadeo y del Divino Niño y más de una velita le prendieron en todo este proceso.

Para agradecer su intervención acudirán este domingo en familia a la iglesia La Soledad cuya misa de la noche será en honor a San Judas Tadeo.

Pero no solo esa promesa deberá cumplir sino que en agosto próximo hará la romería hasta la Basílica de los Ángeles para darle gracias a la Negrita por escuchar sus oraciones.

“Una de esas promesas era que si lográbamos salir bien de todo esto iba para Cartago. Ya la había hecho una vez por unos problemillas de salud de una sobrina y también nos ayudó muchísimo”, dijo el creyente.

Esta es definitivamente una segunda oportunidad de vida y esto me sirvió para ser un nuevo yo”, — Fernando Brenes, periodista

Poco a poco a la normalidad

Como ya no hay peligro de sangrados internos el doctor ya lo dejó volver a hacer su vida habitual poco a poco.

El ciclismo es una de sus grandes pasiones y que quiere convertir en una práctica diaria como antes. Instagram

Hace pocos días Fernando ingresó a laborar a la oficina del Ministerio de Comunicación y Enlace de Casa Presidencial y además, en esta semana retomó los ejercicios. Una de sus pasiones es el ciclismo así como el boxeo, los cuales ha ido retomando, pero sin exigirse tanto.

“De una vez, me dieron luz verde y de inmediato me puse las tenis y los guantes y vámonos a practicar”, dijo muy feliz.

Eso sí, ahora es más consciente en que debe de comer a las horas indicadas.

Siguió todos los consejos

El comunicador reconoció que no solo le hizo caso al doctor de tomarse todas las medicinas sino que no hizo oídos sordos a los consejos de otras personas que confiaron más en la medicina natural o en la religión.

Comerse una papa rayada en ayunas o tomar agua bendita fueron parte de los consejos que siguió.

Además, sus padres le arreglaron la cama para que pudiera dormir mejor y según dijo, ese fue el mayor alivio de todos.

“El tratamiento no fue solo las medicinas sino también colocarle unas calzas a la parte de la cabecera de la cama, eso me ha ayudado increíblemente, por si a alguien le sirve el consejo. A mí me funcionó perfectamente, es colocarle algo ahí para que la cabecera quede más en alta porque eso ayuda a que el ácido que se produce en el estómago no suba por el esófago sino que se mantenga ahí”, explicó.