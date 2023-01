¿Recuerda a Alejandro Camacho de Combate? Vea a lo que se dedica ahora

Alejandro Camacho fue uno de los primeros integrantes de Combate. Foto: Jorge Navarro (JorgeNavarro jdnavarrot@gma)

Alejandro Camacho debutó en televisión en el 2011 en Combate cuando apenas tenía 22 años y, a pesar de que logró ganarse el cariño del público, con los años decidió alejarse de las cámaras.

¿Lo recuerda? Él fue de los primeros en integrar el equipo naranja y al que apodaban Chavo.

En el 2014 salió eliminado del reality y desde entonces es muy poco lo que se volvió a saber de él.

Camacho es de los pocos exparticipantes del famoso programa de Repretel que se ha mantenido alejado de los escándalos, a pesar de que en su tiempo también se dedicó al modelaje y a bailar en bares con algunos de sus excompañeros.

Ahora tiene una vida completamente lejos de los reflectores y este año culminará uno de sus grandes sueños: su licenciatura en Terapia Respiratoria.

“Combate fue una etapa muy bonita que disfruté montones, aprendí montones, hice buenos amigos, pero ahí queda, la vida continúa y eso no es para vivir el resto de una vida porque evidentemente ni las fuerzas, ni la belleza, ni nada, todo se acaba, por eso siempre pensé que tenía que estudiar y hacer algo más”, dijo el musculoso.

De hecho, cuando salió del espacio de canal 11 ya tenía cerca de un año trabajando como cuidador de adultos mayores y gracias a esa experiencia quiso especializarse y sacar una carrera universitaria.

Todavía sigue teniendo comunicación con Berny Madrigal, Randall Casanova y Alonso Swirgsde. Cortesía

Ale se encuentra actualmente haciendo su práctica en un hospital público y, aunque ya está algo cambiado, todavía hay pacientes que le recuerdan aquella etapa donde defendía la camiseta azul o naranja.

“Me da mucha risa porque cuando yo entré había personas con muchos años de trabajar y nunca en su vida nadie se había acercado a la ventanilla de recursos humanos a decir: ‘mire quiero felicitar a fulanito’ y la gente conmigo lo hacía mucho, tal vez no era por un tema de tanta atención sino porque me reconocían, entonces, ya se me acercaban y me hablaban, me pedían fotos, pero ahí disimuladito porque ya es otro campo y uno tiene que respetar que no está ahí para complacer ese tipo de expectativas de la gente sino para ayudarlos con su salud”, contó.

Exparticipantes de Combate han tenido historias muy diferentes

Camacho se dedica ahora a la atención de pacientes, principalmente adultos mayores, en un hospital de la CCSS. Cortesía

Pensó más a futuro

Alejandro reconoció que luego de salir del programa le fue muy difícil encontrar un trabajo estable en el área de la salud como cuidador de pacientes, porque ser empleado de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no es fácil y eso implicó que tuviera que sacar su carrera universitaria de a poquitos mientras se la podía pagar.

Esa fue una de las razones principales por las que se unió al grupo de bailarines Bajo Zero, con los también excombatientes Alonso Swirgsde y Roberto “el Soldado” Garita, entre otros, para ir ahorrando para su gran sueño de ser todo un profesional.

Sin embargo, bailar en los famosos “ladies nights” no le terminó gustando mucho y al poco tiempo se alejó de este tipo de ambientes, porque a la vez sintió que no iba con sus planes a futuro.

Cuando terminó Combate algunos de sus integrantes formaron un grupo de bailarines y trabajaban en la animación de bares. Facebook

Por eso después se empezó a ganar la vida como maestro de ceremonias y animador de eventos empresariales, gracias al apoyo que tuvo de su excompañero de Combate, Miguel Ángel Ramírez, quien fue uno de los que le tendió la mano con trabajito al igual que su amigo Daniel Carvajal.

“Me fui retirando de lo que es baile y ese tipo de cosas, que son más de exhibición, pensando en la Caja, en mis pacientes, en que yo soy un profesional del área de la salud y traté de mantenerme en trabajos donde tuviera que usar más traje que andar enseñando el cuerpo y ahí me mantuve combinándolo también con el cuido de mis adultos mayores”, mencionó.

Aunque ya no está metido en ninguno de estos dos ambientes, porque ya está de lleno trabajando en el campo clínico, eso no quiere decir que ya dejó de ser amigo de todos aquellos con los que se dio a conocer en tele, pues con la mayoría sigue teniendo contacto.

Kiko Robles asegura que cuando jaló de Combate el programa se vino abajo

Los más chineados

Camacho confesó que desde niño siempre jugó a ser doctor y que con el tiempo fue descubriendo que tenía mucha afinidad con los adultos mayores aunque su especialidad es para la atención de pacientes de todas las edades.

Él se encarga directamente de atender personas con problemas respiratorios como asma, bronquitis, neumonía y demás y, no solo está en el hospital sino que también ofrece servicio a domicilio, en especial para la atención de viejitos quienes son sus chineados.

“La atención de los adultos mayores es un caso especial, a veces ellos necesitan un poquito más de chineo y hay que comprender que todos vamos por el mismo camino y como seres humanos que somos vamos a querer que nos traten igual”, agregó.

Con Daniel Carvajal es con el que más comunicación tiene todavía. Cortesía

Si se pregunta si ya el musculoso se casó, tiene hijos o novia, solo nos contó que tiene un año de tener una relación formal con la fisioterapeuta Stephanie Acuña, quien asegura ha sido un gran apoyo en todos los aspectos de su vida y que está muy feliz a su lado.