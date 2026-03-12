Representante de Bb7 se pronuncia tras denuncia del PANI en contra del tiktoker

Los creadores de contenido Enrique Álvarez, mejor conocido como Bb7, y Fernando Ocón, quien en redes se hace llamar Thepusshoss2.0. fueron denunciados por el PANI por el delito de grooming. (redes/Instagram)

El escándalo que sacude a varios creadores de contenido por, presuntamente, acosar menores de edad sigue sumando capítulos.

Ya son cuatro los tiktokers o creadores de contenido que han sido denunciados por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ante el Ministerio Público por un supuesto caso de grooming.

La institución confirmó recientemente que presentó denuncias ante la Fiscalía Adjunta para la Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes contra Enrique Álvarez, mejor conocido como Bb7, y Fernando Ocón, quien en redes se hace llamar Thepusshoss2.0.

LEA MÁS: PANI denuncia a Bb7 y a Thepusshoss2.0 por, presuntamente, acosar a menores

La denuncia fue interpuesta luego de que en las mismas redes sociales circularan pantallazos o mensajes que habrían escrito a menores de edad con índole sexual.

Fernando Ocón, quien en redes se hace llamar Thepusshoss2.0., tiene casi un millón de seguidores solo en TikTok. (redes/Instagram)

Ambos creadores tienen miles de seguidores, muchos de ellos menores de edad. Por ejemplo, solo en TikTok El bb7 oficial cuenta con 290 mil seguidores, mientras que a su colega los siguen 955 mil personas en esta misma red social.

Las dos cuentas aún se mantienen activas; sin embargo, no han publicado nada en las últimas.

Ambos casos surgieron luego de que en redes sociales circularan señalamientos públicos sobre un supuesto acoso a menores por medio de plataformas digitales. Estas denuncias se suman a las que el PANI ya había presentado contra los influencers Mike Blanco y Steve Diet por el mismo presunto delito.

Mike Blanco fue al primer creador de contenido que denunciaron luego que se revelara que tenía una relación con una menor de 15 años y, supuestamente, acosaba a sus primas menores de edad. (Instagram/la teja)

Al margen

Ante la polémica, el mánager de Bb7, Julio Gómez, aseguró que se enteró de la situación el miércoles y dejó claro que se trata de denuncias de carácter personal.

“Ayer me di cuenta de las denuncias de índole personal hacia cada uno de ellos, por lo que no puedo opinar, ya que es algo personal de cada uno. Ya puesta la denuncia no nos podemos referir al tema”, expresó.

LEA MÁS: Conozca a Enrique Álvarez, el soñador detrás del tiktoker El BB7

Thepusshoss2.0. trabaja con varias marcas, entre ellas Suli, la cual aún no se ha pronunciado si le quitará el contrato comercial. (redes/Instagram)

Gómez también aseguró que tanto él como su equipo están en contra de cualquier tipo de acoso, pero que prefieren mantenerse al margen mientras se aclaran los hechos.

“En lo personal, yo y mi equipo estamos en contra de cualquier tipo de acoso y tomaremos cartas en el asunto hasta que se demuestre la culpabilidad de los acusados. Como le repito, hasta tanto nos mantendremos al margen porque también creemos en la presunción de inocencia”, añadió.

El representante además aclaró que hace varios meses dejó de trabajar con Ocón, por lo que actualmente desconoce quién maneja sus proyectos o las marcas con las que colabora.

En cuanto a Bb7, señaló que desde el miércoles no ha tenido comunicación con él, ya que actualmente está enfocado en otros creadores de contenido que también representa.

Marcas en veremos

Estos casos han generado mucha atención en redes sociales, especialmente porque la semana pasada, cuando se dio a conocer la denuncia del PANI contra Mike Blanco por el supuesto delito de grooming, varias marcas anunciaron que dejarían de trabajar con el influencer y eliminaron de sus redes los anuncios en los que aparecía.

LEA MÁS: PANI presenta denuncia contra influencer Mike Blanco por presuntos contactos con menores

Blanco contaba con el apoyo de grandes marcas, las cuales decidieron cortar toda relación comercial con el influencer, quien además empezó a perder seguidores.

Ni Bb7 ni Thepusshoss2.0. se han pronunciado por la denuncia interpuesta por el PANI. (redes/Instagram)

Por ahora, ninguna marca se ha pronunciado sobre si continuará o no trabajando con Bb7 o con Thepusshoss2.0 tras las denuncias dadas a conocer en las últimas horas.

Tampoco se ha informado de momento que alguna de las presuntas víctimas haya presentado una denuncia judicial directa en su contra.

El delito de grooming está tipificado en Costa Rica desde el 2013 bajo la figura de “seducción o encuentros con menores por medios electrónicos” y puede ser castigado con penas de hasta cinco años de prisión.