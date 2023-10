Rowena Scott nos contó qué hará ahora que salió de Nace una estrella

Rowena Scott aseguró que se va muy feliz del programa. (Lilly Arce)

Rowena Scott fue la quinta eliminada de Nace una estrella en esta sexta temporada y, según confesó, no se lo esperaba a pesar de haber sido la tercera ocasión en que iba a reto.

La limonense dijo irse “en paz” con la decisión del público, que al final es el que decide con sus votos, y que ahí no termina su sueño de ser una estrella.

“Lo pensé (que iba a reto), pero al ver la calificación de hoy, obtuve un 10 la semana pasada y todo, no lo creí, pero, o sea, era una posibilidad porque aquí todos son muy buenos”, mencionó.

Ella aseguró que su carrera no quedará ahí, pues ahora le pondrá el doble para hacer presentaciones privadas en San José y en Guanacaste, que es donde más la contratan.

“Lo que sigue es seguirme dedicando a mi carrera, la vida sigue, ahora con más oportunidades porque ya mucha gente me ha visto entonces sigo, pero con más impulso”, agregó.

Al terminar la gala de este domingo también dijo irse muy agradecida por todo lo que le dejó su paso por el programa y que seguirá apoyando a sus otros compañeros porque entre ellos no hay rivalidades.

“Nace una estrella me deja a nivel profesional técnica, mejoré mucho, muchas mañas que tenía al cantar las cambié, me deja amigos, hasta ropa me deja. Estoy demasiado contenta con esta experiencia la verdad”, concluyó.

En la sétima gala correspondió la eliminación de un adulto más. (Lilly Arce Robles.)

En la próxima gala corresponde la eliminación de uno de los niños.