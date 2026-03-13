Walmart aclara su situación comercial con creador de contenido Thepusshoss2.0 tras ser denunciado por grooming

Fernando Ocón, quien en redes se hace llamar Thepusshoss2.0., se la pasa haciendo anuncios de la marca Suli, de Walmart. (redes/Instagram)

La cadena de supermercados Walmart decidió aclarar cuál es su situación comercial con el creador de contenido Fernando Ocón, quien se hace llamar en redes sociales como Thepusshoss2.0, luego que su nombre apareciera vinculado a una denuncia por presunto grooming (forma de acoso sexual a menores en la que un adulto se gana su confianza (muchas veces por internet) para luego abusar de ellos o conseguir material sexual).

La empresa respondió a las preguntas de La Teja luego de la polémica que surgió en contra del tiktoker, que fue denunciado por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ante la Fiscalía debido a que se la pasa promocionando la marca Suli en sus videos.

Recordemos que al creador de contenido Mike Blanco, quien también es investigado por este mismo delito, sufrió la cancelación de varios acuerdos comerciales que tenía con grandes marcas del país.

Cadena de supermercados Walmart es la que distribuye la marca Suli en Costa Rica. (redes/Instagram)

La empresa Walmart, representante de la marca Suli en Costa Rica, fue enfática en señalar que no existe ni ha existido ningún vínculo comercial con Ocón.

“Ante las denuncias interpuestas por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), por presunto acoso a menores por parte de Fernando Ocón, quien se hace llamar Thepusshoss2.0 en redes sociales, Walmart desea aclarar de manera enfática que no mantiene ni ha mantenido ninguna relación comercial, contractual ni de representación con Ocón”, informó la empresa.

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Sin pago de por medio

La compañía además explicó que cualquier publicación que el creador de contenido haya realizado sobre sus marcas lo hizo por cuenta propia, sin que mediara un pago de su parte.

“Cualquier contenido, opinión o publicación que haya realizado o realice sobre cualquiera de nuestras marcas se emite a título personal. Dichas manifestaciones no han sido solicitadas, coordinadas ni autorizadas por la compañía”, detalló Walmart.

La empresa también recalcó que no participa en la creación, difusión ni aprobación de ese contenido, ni mantiene acuerdos de promoción, patrocinio o representación con el influencer.

Cadena de supermercados Walmart envió este comunicado para aclarar que no tiene relación comercial con el tiktoker. (redes/Instagram)

El nombre de Ocón salió a relucir luego de que el PANI confirmara que interpuso denuncias ante la Fiscalía contra él y contra el creador de contenido Enrique Álvarez, mejor conocido como Bb7.

Estas denuncias se suman a otras ya presentadas contra los influencers Mike Blanco y Steve Diet, también investigados por presunto acoso a menores a través de plataformas digitales.

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Enrique Álvarez, mejor conocido como Bb7 es otro de los tiktoker investigados por el delito de grooming. (redes/Instagram)

El grooming es una práctica en la que una persona adulta se gana la confianza de un menor por medio de internet o redes sociales con el objetivo de manipularlo con fines sexuales. En Costa Rica, este delito está tipificado en el Código Penal desde el 2013 bajo la figura de “seducción o encuentros con menores por medios electrónicos” y puede ser castigado con penas de hasta cinco años de prisión.

Por ahora, todas estas denuncias están siendo investigadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y ninguno de los señalados se ha referido al tema.