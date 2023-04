Cantante frena concierto para prometerle a una fan que le repondrá el celular que le robaron

El artista no lo pensó dos veces para parar el show y ayudar a la afectada. Foto: Instagram

“Pará, pará. ¿Qué pasó? Te robaron. Perdón reina”, se escucha decir al trapero Mauro Lombardo, conocido popularmente como Duki, en medio del show que brindó este fin de semana en Córdoba. Su gesto se viralizó en las últimas horas, ya que apoyó desde el escenario a una joven a la que le robaron su celular en medio concierto.

En diálogo con La Nación de Argentina, quien grabó el video y viralizó el momento remarcó que la preocupación y palabras del cantante se llevaron todos los aplausos.

El 14 de abril, en la mítica plaza de la Música de la ciudad de Córdoba, Duki se presentó ante un multitudinario público. El show se llevaba a cabo de acuerdo a lo esperado, en medio de la ovación de sus fanáticos, hasta que el artista visualizó un extraño movimiento entre los asistentes.

Ante la situación, paró el recital para constatar que nada grave estaba sucediendo. Con micrófono en mano preguntó qué ocurría y allí supo que la joven que lloraba desconsoladamente había sufrido un robo.

“Reina, no llores, mil disculpas, te juro que no puedo hacer nada. No puedo identificar al chorro (ladrón), no puedo juzgar a todas las personas que están acá. Es así la vida, hay que estar acostumbrado, te va a pasar y así vas a crecer, loco. Mil disculpas. Nos puede pasar a cualquiera”, expresó el referente del trap argentino.

Visiblemente dolido por la situación, continuó con el show, según puede verse en el video que grabó y compartió en TikTok el usuario @rodriguezaxel34.

No obstante, Duki no se habría quedado tranquilo tras sus palabras a la víctima del robo y, luego de continuar con el show, volvió a frenarlo para hacer un nuevo descargo. “Primero que nada les quiero agradecer a todos, espero que lo hayan disfrutado. A esa gente que quizás le pasó algo y ahora se siente mal, mil disculpas, no fue a propósito”, dijo.

En ese entonces, intentó hallar con la mirada a la joven que instantes atrás acaparó su atención por su llanto. Al no encontrarla lanzó un mensaje ante el público para que le llegue a la destinataria. “Mil disculpas. A la chica rubiecita que lloraba, si después aparecés acá, yo te hago llegar un celular, te lo repongo. Me acuerdo de su cara, así que después que se acerque”, expresó. En aquel momento, la chica afectada no apareció.

Axel Rodríguez fue el usuario que dio a conocer el video en TikTok. Para él fue muy importante la intervención del artista, debido al mal clima que se generó al detectarse no solo ese robo puntual, sino varios. “Sentí impotencia, orgullo y felicidad. No puede ser que siempre haya un conflicto con los robos, siempre está esa mala persona que te arruina el momento”, aseguró.

En ese sentido, destacó el gesto de Duki: “Escuchar esas palabras nos ayudó bastante a todos, nos alegró mucho la noche. Es una persona con un corazón enorme, toda la noche estuvo preocupado por nosotros”.