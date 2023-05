El sorprendente caso de la ‘niña biónica’ que no siente dolor, hambre o sueño

El caso de Olivia Farnsworth es único en el mundo, o al menos el único conocido. La ciencia, hoy por hoy, sigue estudiando por qué esta menor de 15 años no siente hambre, sueño o dolor, por lo que se ha ganado el apodo de la ‘Chica biónica’ a nivel internacional.

Saltó a la fama en Huddersfield, Inglaterra, su pueblo natal, cuando fue arrollada y arrastrada por un vehículo por más de 20 metros. Para sorpresa de muchos, lejos de sentir dolor o expresar angustia, se paró del asfalto sin pestañear y le preguntó a sus familiares “que qué había sucedido”.

A la niña la tienen que obligar a comer porque no le da hambre. Foto: Twitter

La menor tenía marcas de neumáticos en su pecho y tenía quemaduras de segundo y tercer grado en sus extremidades. Los expertos que la atendieron manifestaron que logró salvarse al no tensionarse durante el impacto, pues al mantenerse relajada los huesos tuvieron un alto grado de flexibilidad.

Cuando fue atendida en un centro asistencial, los especialistas se percataron de que su reacción al dolor y otros estímulos era totalmente nula.

”El desorden cromosómico le hace inmune al dolor y no tiene ninguna sensación de peligro”, le contó su madre, Niki Trepak, al ‘Daily Mail’ inglés.

”Ella no siente hambre, así que no puedo amenazarla como a otros niños diciéndole que si no comes no tendrás esto porque a ella no le molesta”, agregó.

La menor sufrió un violento atropelló y no sintió dolor. Foto: Daily Mail

¿Por qué no siente dolor?

Según han explicado algunos especialistas, no siente dolor porque tiene una deficiencia en el cromosoma 6, el cual contiene el mayor complejo de histocompatibilidad, que está relacionado con la respuesta inmune del organismo.

A esta rara condición se le llama analgesia congénita y se cree que afecta a solo 100 personas en todo el planeta, al menos en algún síntoma: falta de sueño, hambre o dolor, pero jamás los tres.

Algunos registros manifiestan que se genera por la ausencia un gen denominado SCN9A, que juega un papel importante en la transmisión de señales de dolor desde los nervios periféricos hasta el cerebro. Quienes padecen esta enfermedad tienen una mutación que impide a las señales del dolor expresarse en el sistema nervioso.

Hasta el momento se desconoce que haya un tratamiento específico para tratarla. Sin embargo, se dice que existe un equipo de especialistas que investigan sus reacciones cerebrales para intentar identificar que causa su ausencia al dolor.

¿Qué hace en la actualidad?

No se sabe con certeza a qué se dedica Olivia Farnsworth en la actualidad, pues desde que tomó fama en 2016, salió de la vida pública a petición de su madre en 2019. En ese momento, era una niña de 11 años que vivía con su madre en el Reino Unido.

Asimismo, se dice que al pasar el tiempo desarrolló patria extraña mutación llamada “síndrome de dorso plano”, que afecta su capacidad para desarrollar músculo y tejido graso.