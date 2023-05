Papa Francisco regañó a las personas que tratan a sus mascotas como hijos

El Papa Francisco dice que “tema de la natalidad es central para todos”. Archivo (david herranz)

El papa Francisco les mandó un mensaje directo a los que tratan a sus mascotas como hijos en el discurso que dio este viernes 12 de mayo en “Los Estados Generales de la Natalidad”.

El papa contó que hace unos días regañó a una señora por pensar que su perro es un hijo, pues resaltó que el “tema de la natalidad es central para todos”.

Para ilustrar de lo que hablaba mostró dos fotografías y contó que ocurrieron en la plaza de San Pedro.

“Hace dos semanas, mi secretario estaba en la plaza y venía una mamá con un cochecito. Él, un sacerdote tierno, se acercó para bendecir al bebé... ¡y era un perrito!”.

El Santo Padre dice que las parejas se niegan a tener hijos, pero que en casa tienen hasta tres perros y dos gatos.

“Hace quince días, en la audiencia de los miércoles, yo iba a saludar y llegué ante una señora, de unos cincuenta años más o menos; saludé a la señora y ella abrió una bolsa y me dijo: ‘Bendígamelo, mi bebé’: ¡un perrito! Ahí no tuve paciencia y regañé a la señora: ‘¡Señora, tantos niños tienen hambre, y usted con el perrito!’”, relató el pontífice.

“Hermanos y hermanas —advirtió el papa Francisco—, estas son escenas del presente, pero si las cosas siguen así, esta será la costumbre del futuro, tengamos cuidado”.

Esta no es la primera vez que el papa Francisco toca este tema, pues en enero de 2022 lamentó que muchas parejas actualmente les den a los perros y a los gatos el lugar de los hijos.

“Muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solamente uno porque no quieren más, pero tienen dos perros, dos gatos… Sí, perros y gatos ocupan el lugar de los hijos”, señaló en aquella oportunidad.

“Y este hecho de renegar de la paternidad y la maternidad nos rebaja, nos quita humanidad. Y así la civilización se vuelve más vieja y sin humanidad, porque se pierde la riqueza de la paternidad y de la maternidad. Y sufre la patria, que no tiene hijos”, agregó.