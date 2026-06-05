Coco, el perro al que tuvieron 5 años amarrado, perdió sus oídos para sobrevivir y hoy vuelve a correr feliz en Cartago

Al perro Coco le quitaron los oídos para salvarle la vida, pero lejos de quitarle las ganas de vivir, la operación le devolvió la felicidad.

Este cocker spaniel, de unos siete años corre, juega, recibe besos y disfruta de los chineos que durante mucho tiempo no conoció.

Detrás de su recuperación está Andrea Prado Montero, vecina de Cipreses de Oreamuno, en Cartago, quien ha dedicado gran parte de su vida a rescatar perros abandonados, maltratados o enfermos.

Coco perdió sus oídos para sobrevivir, pero ganó una nueva oportunidad de vida gracias al amor de su familia humana. (Cortesía/Cortesía)

La historia de Coco es dura. Andrea recibió una llamada donde le dijeron que lo estaban dando en adopción porque ya no lo querían.

LEA MÁS: Bobby, el Mr. T de los perros salchicha que se pasea por Cartago con una supercadena de “oro”

Las fotografías mostraban un perro hermoso, incluso con chip de identificación, pero la realidad era otra.

“Cuando lo recogí era superagresivo y entendí por qué. Había pasado cinco años amarrado en una caballeriza, al lado de una yegua. La humedad le provocó hongos y bacterias por todo el cuerpo.

“Olía muy mal, estaba desesperado y sufría muchísimo. Fueron años de dolor para él y más de dos años de lucha para nosotros tratando de salvarlo”, recordó.

Los tratamientos parecían interminables. Pasó por consultas dermatológicas, medicamentos orales, tratamientos intravenosos y todo tipo de procedimientos.

Sin embargo, nada lograba detener las infecciones que invadían especialmente sus oídos.

Andrea Prado cuida actualmente a 28 perros rescatados y siete gatos en su hogar en Cipreses de Oreamuno. (Cortesía/Cortesía)

“El veterinario nos explicó que las bacterias estaban tan avanzadas que en cualquier momento podían pasar a la sangre y afectar otros órganos.

LEA MÁS: Julián, el gato que sobrevivió atrapado en una pared y hoy es el rey de la familia que lo salvó

“Nunca pensamos en rendirnos. Coco tenía ganas de vivir y nosotros también teníamos la obligación de luchar por él. Hicimos rifas para conseguir dinero y finalmente hubo que quitarle completamente los oídos para salvarlo en una operación y medicinas que superaron el medio millón de colones”, contó Andrea.

La operación se realizó hace cuatro meses y cambió todo. “Antes lloraba mucho porque le picaba todo el cuerpo. Se rascaba y se lastimaba. Ahora corre, brinca, juega y volvió a ser feliz.

“Yo digo que escucha porque siempre está pendiente de todo, aunque el veterinario me explica que es porque percibe las vibraciones. Lo importante es que volvió a vivir”, agregó emocionada.

Aprendió lo que es el amor

Las heridas de Coco no eran solamente físicas. Andrea recuerda que durante los primeros tres meses el perro no permitía siquiera que lo tocaran. Vivía desconfiado de cualquier persona.

Después de años de sufrimiento, Coco volvió a correr, jugar y disfrutar de los chineos que nunca había conocido. (Cortesía/Cortesía)

“Conmigo y con mi hija fue aprendiendo poco a poco. Ahora es un amor. Lo alzamos, lo abrazamos y lo llenamos de besos. Creo que nunca había sabido lo que era recibir amor verdadero.

“Hoy comparte perfectamente con todos los demás perros y es uno de los más chineados de la casa”, aseguró. Una casa llena de segundas oportunidades.

LEA MÁS: ¿Un conejo de mascota? Si lo está dudando vea como este lindo animalito cambió la vida de una familia

La historia de Coco es apenas una entre decenas. Andrea comenzó rescatando perros cuando vivía en San Francisco de Dos Ríos.

El amor por ellos era tan grande que decidió mudarse al campo para ofrecerles mejores condiciones. Hoy cuida directamente a 28 perros rescatados, además de siete gatos.

Resortes es uno de ellos. Lo encontraron abandonado cerca del volcán Irazú. Llegó tan delgado que parecía un esqueleto. Con alimentación, atención veterinaria y cariño recuperó su salud.

Resortes, Sol, Blanquita, Paco, Rex, Maya y Bonny son algunos de los animales que encontraron una segunda oportunidad junto a Andrea. (Cortesía/Cortesía)

Sol estuvo a punto de morir atropellada. Andrea la persiguió durante media hora para ponerla a salvo. Cuando aparecieron los dueños, simplemente dijeron que no les interesaba la perrita y se la dejaron.

Blanquita también escapó por poco de una tragedia. Iba siguiendo a una señora por la carretera, pero la mujer la rechazaba a patadas para que se fuera. Andrea intervino antes de que un vehículo la atropellara.

Rex llegó después de sufrir maltrato constante y por varios meses. Paco apareció caminando peligrosamente cerca de un tráiler. Aunque es un perro enorme, Andrea no dudó en detenerse y rescatarlo.

Maya, una pastora alemana de pelo largo, vivía amarrada en una cochera, sin comida suficiente y en condiciones tan duras que terminaba comiendo sus propias heces para sobrevivir.

Esta es Maya ahora que está bien recuperada, amada y alimentada. (Cortesía/Cortesía)

Bonny también necesitó una batalla médica. Llegó con graves problemas de salud en la cara y defensas muy bajas. Después de seis meses de tratamientos veterinarios logró salir adelante.

LEA MÁS: Veloz, la tortuga que “resucitó” y cambió la vida de una familia costarricense en Estados Unidos

El corazón alcanza, el dinero no

Mantener a 28 perros y siete gatos rescatados representa un enorme reto económico.

“Esto es algo que hago de puro corazón. Es mi sueño. Son mis 28 hijos y los quiero a todos por igual. Pero la realidad es que ya no estoy recibiendo más animales porque económicamente es muy complicado.

“La comida, los medicamentos, las consultas veterinarias, las pastillas contra pulgas, todo cuesta muchísimo”, explicó.

Esta es ahora Kira, antes de ser adoptada se llamaba Petunia. (Cortesía/Cortesía)

Andrea asegura que cualquier ayuda marca una diferencia enorme para seguir alimentando y cuidando a sus peluditos.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante SINPE Móvil al 8399-6000, a nombre de Melissa Quesada Prado.

Mientras tanto, Coco sigue corriendo por la finca de Cartago como un verdadero sobreviviente.

LEA MÁS: Ginger, la perrita chihuahua que sanó el corazón de su dueña en medio del cáncer

El perro que estuvo a un paso de la muerte, que perdió sus orejas para salvar la vida y que pasó años sin conocer el cariño, hoy demuestra todos los días que el amor también puede curar heridas que parecían imposibles.