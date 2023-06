Antonio Ayales dejará la Asamblea Legislativa para dedicarse a un negocio que lo apasiona

Antonio Ayales Esna dejará la Asamblea Legislativa el 30 de junio. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Antonio Ayales Esna, el actual director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, le dará a su vida un enorme cambio. Este viernes 30 de junio se acogerá a su pensión luego de dirigir el Congreso por 28 años.

En una entrevista con La Teja él contó algunas de las situaciones más curiosas que vivió con los diputados y también nos reveló a qué se dedicará en esta nueva etapa de su vida.

— ¿Tuvo otros trabajos antes de llegar a la Asamblea Legislativa?

Trabajé un par de años en el Instituto Meteorológico Nacional mientras estaba estudiando Agronomía con énfasis en Economía Agrícola en la Universidad de Costa Rica, después estuve como nueve años en el Banco Nacional, después en CODESA, luego pasé a la Fundación Omar Dengo y de ahí pasé a la Asamblea Legislativa.

Él ha sido presidente ejecutivo del Congreso durante 28 años.

— ¿Cuáles fueron los retos que se planteó cuando llegó a la Asamblea Legislativa?

Desde el primer momento sentí que debía haber un edificio nuevo para la Asamblea Legislativa y esa fue una de las cosas que me propuse cuando llegué aquí, creo que la más importante, siempre creí que era importante dignificar la labor del diputado y las condiciones en que tenía la planta física la Asamblea vieja eran deplorables, llenos de plagas de cucarachas, ratas, polillas, en fin, condiciones antihigiénicas, incluso teníamos órdenes sanitarias del Ministerio de Salud.

Otra cosa que quería hacer y siento que en algún momento llegará, es cambiar que sea el Directorio Legislativo el que tenga que nombrar hasta los ujieres y los guardas, los diputados deben enfocarse en otras cosas, no en esos trámites administrativos. Conozco varios parlamentos y este es el único en el que se da esa situación.

Ayales lleva días recogiendo las cosas de su oficina.

— ¿Tuvo pleitos grandes con diputados?

Sí, claro, un montón, la mayoría porque querían quitarme de mi puesto para poner a alguien de la confianza de ellos. Pero eso se dio más que todo en el pasado, porque con el pasar de los años me fui consolidando en mi puesto y en las últimas administraciones he estado más tranquilo.

Claro, siempre hay cosillas, cuando se da el cambio de gobierno, por ejemplo, a veces cuesta ponerse de acuerdo con los diputados porque hacen peticiones que no están a nuestro alcance, me han llegado a pedir, por ejemplo, que les cambie la computadora por una nueva, que les dé un nuevo pabellón y yo les explico que hay limitaciones de presupuesto y que lo que tenemos es lo que hay y que tenemos que adaptarnos, hasta han llegado a decirme que los baños de los diputados deberían tener ducha, pero siempre he creído que eso no es necesario; ahora con el edificio nuevo ya es suficiente con que cada diputado tenga su servicio sanitario propio.

Ayales está orgulloso de haber coordinado el proyecto del nuevo edificio del Congreso.

— ¿Qué es lo que más disfrutó de su trabajo en el Congreso?

El haber conocido a tantas personalidades de la vida pública de este país me dio una experiencia que no me la quita nadie. Por aquí han pasado personas de un nivel académico, intelectual y profesional extraordinario y mi labor era trabajar directamente con ellos. El conocimiento que se adquiere al estar cerca de ese tipo de personas eso es de lo más valioso, y en segundo lugar conocer a un equipo de colaboradores de directores y funcionarios extraordinarios.

Antonio Ayales cuenta a qué se dedicará en su retiro

— ¿Qué significa para usted dejar la Asamblea en este nuevo edificio?

Me siento muy orgulloso y satisfecho de haberlo logrado, es el legado que le dejo al país. El proyecto estuvo dinamitado, muchos presidentes legislativos se lo trajeron abajo porque no les gustaba el diseño o simplemente porque no querían continuar algo que había empezado su antecesor por ser de un partido político distinto, así que había que empezar de nuevo todo, fue muy desgastante.

Ahora se dedicará a su familia y a la ganadería.

— ¿Siente que deja algo pendiente?

Sí, una escuela legislativa, algún día la Asamblea tiene que formar su escuela oficial, es necesario que cuando lleguen diputados nuevos se les expliquen detalladamente los procesos que deben hacer, ya existen en muchos países, esto le ayuda a los legisladores a hacer mejor su trabajo.

— ¿Qué características indispensables tiene que tener la nueva persona que asuma este puesto?

Hoy en día hablan mucho de los diferentes tipos de inteligencias, yo creo que la emocional es indispensable acá, no puede uno reaccionar ante tanto problema con molestia porque se enferma, hay que tener la cabeza fría para buscar la solución, eso requiere de mucho autocontrol.

El presidente ejecutivo del Congreso dice que hay algo que se lleva para siempre

— ¿Qué planes tiene pensados para su retiro?

Definitivamente dedicarle más tiempo a mi familia, a mi esposa, mis hijos y mis nietos. También quiero incursionar en la ganadería, mi formación siempre estuvo muy ligada al sector agropecuario y ya he estado trabajando en ese tema en los últimos meses, lo quiero como una distracción, el engorde de ganado siempre me gustó, voy a desarrollar ese proyecto en Liberia, mi pueblo natal.