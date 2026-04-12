¿Demonio en edificio de la Teletón? Equipo paranormal fue y lo que encontró es realmente espeluznante

Lo que por años fue motivo de comentarios en voz baja, hoy tiene testigos, grabaciones, confirmación de fantasmas y demonios y hasta nombres propios.

El edificio del Club Activo 20-30, organización encargada de la Teletón en Costa Rica, en Cristo Rey de San José, se convirtió en el escenario de una investigación paranormal que dejó a más de uno con la peluca parada.

La noche del 9 de enero y madrugada del 10, de este 2026, el equipo de Proyecto Paranormal Latinoamérica tomó el lugar con unas 20 cámaras de visión nocturna y equipo especializado para intentar documentar lo que los trabajadores reportan desde hace años.

Es el 9 de enero y el equipo paranormal llega a barrio Cristo Rey en San José y saluda a los trabajadores de Activo 20-30. (Proyecto Paranormal Latinoamérica/Captura de pantalla)

El equipo de expertos lo integraron Vanessa Alvarado, directora del departamento Síquico; Marco Molina, director de análisis y Marco González, investigador paranormal y especialista en el fenómeno extraterrestre.

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Además, Israel Barrantes, director general del equipo. En cámaras, Francisco Chinchilla y Javier Vargas en producción.

“No querían manifestarse”

Barrantes explicó que al inicio todo estuvo en fantasmal calma, pero eso cambió conforme avanzó la noche.

Vean esto. Solo había una persona, que está registrada a la izquierda, y de un pronto a otro aparece una segunda en el equipo y no había nadie. (Proyecto Paranormal Latinoamérica/Captura de pantalla)

“Al principio lo que había ahí no quería manifestarse. Estas entidades tienen inteligencia, cuando llega gente ajena pueden ocultarse, pero conforme pasaron las horas comenzaron los cambios de temperatura, los ruidos y una sensación de cansancio muy fuerte, como si nos estuvieran quitando la energía”, recordó Barrantes.

El investigador aseguró que una de las evidencias más impactantes fueron las mimofonías, que son son sonidos fantasmales inexplicables que se pueden escuchar sin necesidad de usar un aparato especial. Mientras que las sicofonías no se escuchan con el oído limpio, necesitan de equipo especial para detectarlas.

Vanessa se fue directo al sótano y un olor a podrido le confirmó la presencia de un demonio. (Proyecto Paranormal Latinoamérica/Captura de pantalla)

“Escuchamos a una mujer gritando varias veces sin que hubiese nadie. Ese tipo de manifestación requiere mucha fuerza, no es común escucharlo directamente sin equipo. Eso nos confirma que hay una entidad bastante potente en el lugar”, agregó.

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La niña que todos han visto

Los testimonios de los trabajadores coinciden en una figura que se repite: una niña.

Augusto Benavides Rodríguez, vicepresidente del Club Activo 20-30, aseguró que no se trata de un hecho aislado.

“Hemos visto una persona pequeñita del lado de recepción, una niña de unos siete años, con carita muy bonita y el pelito corto. No es solo uno, somos varios los que la hemos visto. También sentimos escalofríos, cambios de temperatura y escuchamos cosas cuando no hay nadie”, contó.

Los investigadores paranormales explican que si usted tiene muchos tiliches guardados y amontonados, eso jala entidades fantasmales. (Proyecto Paranormal Latinoamérica/Captura de pantalla)

Benavides fue más allá y describió cómo es convivir con esa situación.

“Cuando uno está en reuniones, de pronto todos nos volvemos a ver porque algo pasó. Y cuando me toca cerrar el edificio, yo salgo corriendo tras apagar las luces. No lo soporto, porque se siente claramente que algo lo está viendo a uno o que hay algo detrás”, confesó.

Voces desde el sótano

Uno de los puntos más intensos fue el sótano. A las 12:36 de la madrugada, el equipo captó una voz femenina que respondió “Miriam” cuando le preguntaron su nombre. Más tarde, a las 2:32 a.m., otra voz contestó que necesitaba ayuda.

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Pero además de esas psicofonías, hubo algo más perturbador: gritos que se escucharon directamente, sin aparatos.

Nosotros hablamos con Augusto Benavides Rodríguez, vicepresidente del Club Activo 20-30. (Proyecto Paranormal Latinoamérica/Captura de pantalla)

“Es algo demoniaco”

Vanessa Alvarado aseguró que lo que percibió en el lugar va más allá de simples espíritus.

“Cuando bajé al sótano sentí que ahí hubo maltrato hacia una mujer, incluso abuso. La energía es demasiado pesada. Luego empecé a sentir la presencia de un hombre y coincidía con un antiguo miembro del club que se llamaba Hugo”, explicó.

Pero lo más alarmante fue lo que vino después.

“De un pronto a otro se soltó un olor a carne podrida. Eso no es un espíritu, eso es lo que nosotros llamamos una presencia demoniaca. No es extremadamente poderosa, pero sí es más fuerte que cualquier persona”, afirmó Vanessa.

Alvarado también reveló que durante la investigación hubo manifestaciones físicas.

“Hubo movimiento de objetos en una de las bodegas. Ahí hay muchas cosas acumuladas y eso facilita que las entidades se queden”, dijo.

Israel Barrantes es el director general del Proyecto Paranormal Latinoamérica. (Proyecto Paranormal Latinoamérica/Captura de pantalla)

Entre las manifestaciones también surgió la figura de “Hugo”, un antiguo integrante de la organización.

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“Lo impresionante es que la psíquica no conocía nada del lugar y describió exactamente a esta persona. Él no se quiere ir, ese fue su hogar y sigue ahí”, explicó Benavides.

Harán limpieza espiritual

Tras la investigación, el equipo concluyó que el edificio está cargado energéticamente y que hay múltiples entidades en su interior y un demonio.

“Se necesita una limpieza y una bendición. Ya estamos coordinando con una autoridad religiosa para intervenir el lugar, porque esto sí está afectando a las personas”, aseguró Barrantes.

El edificio de Activo 20-30, la gente de Teletón, tiene varias entidades y un demonio. (Proyecto Paranormal Latinoamérica/Captura de pantalla)

Mientras tanto, los trabajadores siguen enfrentando lo inexplicable. Porque en ese edificio, cuando cae la noche… no todo queda en silencio.