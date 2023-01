Diputado que defiende la marihuana recreativa asegura que Costa Rica está lista para grandes cosas

El diputado Manuel Morales, del Partido Progreso Social Democrático, no está de acuerdo con las afirmaciones de Francisco Golcher Valverde, presidente de la Asociación Costarricense de Psiquiatría, quien dijo que Costa Rica no está preparada para aprobar el uso recreativo de la marihuana.

El psiquiatra dijo en una comparecencia ante los legisladores de la Comisión de Ambiente que no recomienda la aprobación del proyecto de ley que propuso el Gobierno que pretende legalizar la droga.

Manuel Morales dice que el país está preparado para la legalización del cannabis. Foto: Archivo.

“El problema central es que la ley favorece el consumo regulado sin regularlo adecuadamente, el mal uso del lenguaje al darle a una sustancia psicoactiva la condición de instrumento de recreación, es grave al crear una nueva forma legal de recreación.

“El país no tiene la cultura ni el manejo para aprobar el uso de la marihuana recreativa, para hacer uso responsable de la droga. No estamos preparados, no somos como el estado de California, Estados Unidos, no tenemos el mismo desarrollo, no tenemos esas condiciones sociales ni económicas”, aseguró Golcher.

Luego de que escuchar estas declaraciones, el diputado oficialista dijo que no estaba de acuerdo, al contrario, siente que este es un buen momento para legalizar el cannabis.

En la Asamblea Legislativa están analizando el aprobar el uso recreativo de la marihuana. Foto: Jorge Castillo.

“Costa Rica ha demostrado a lo largo de su historia que está preparado, hoy estamos compitiendo con otros países, si pensáramos así no hubiéramos llegado ni a cuartos de final en un Mundial, no tendríamos un astronauta costarricense y así en un montón de temas culturales, educativos, profesionales.

“El país está preparado para muchas cosas, somos un país muy educado, sino tuviéramos cultura y educación diay mejor tampoco reciclemos por ejemplo, porque no tenemos la cultura y lo tiramos en los ríos y es cierto, hay gente que sigue tirando la basura en los ríos, pero la mayoría recicla o la gran mayoría tiene conciencia y así para con el consumo de licor, el de cigarros”, manifestó el legislador.