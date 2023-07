Diputados viven las consecuencias de las jornadas de 12 horas que quieren aprobar

La discusión del proyecto de jornadas excepcionales, más conocido como jornadas 4x3, ha sido tan larga e intensa que ya le está pasando la factura a la salud de los diputados.

Para poder avanzar con el tramite de la polémica iniciativa, los legisladores han tenido que ampliar las sesiones del plenario legislativo. Normalmente la sesión era de 3 p.m. a 6 p.m., pero ahora hacen también una en la mañana, de 9 a.m. a 12 p.m. (esta aveces se adelanta a las 8 a. m.) y hasta han hecho una tercera de 1:15 pm. a 3 p. m., para poder sacar lo antes posibles las 855 mociones que tiene el proyecto de ley. Este martes iban por la 694.

Las consultas médicas de los diputados han aumentos en las últimas semanas. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El extender las jornadas de los legisladores a casi doce horas diarias ha hecho que ellos mismos empiecen a ver las consecuencias de trabajar periodos tan largos.

Wálter Rodríguez, uno de los doctores que trabajan en la Asamblea Legislativa, contó a La Teja que en las últimas semanas varios legisladores ha visto un deterioro de su salud por el cansancio acumulado.

“Nosotros no escapamos a los procesos de atención del país en general, las atenciones nuestras de todos los funcionarios, incluyendo los señores diputados, son en gran parte porque son hipertensos, diabéticos, tienen problemas reumáticos, muchas consultas son por estrés acumulado y hemos tenido un aumento en las consultas por el estrés

“Un día de estos estaba atendiendo dos señoras diputadas y llegó otra muy afectada y me preguntó por qué estaban decayendo tanto, entonces yo aproveché y le dije: ‘Dígame una cosa, ¿que están viendo ustedes ahorita en el Plenario?’, ella me dijo que estaban viendo un proyecto de ley para extender las jornadas laborales a doce horas y entonces yo le dije: ‘Ustedes están tirándole desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y están viendo consecuencias negativas’.

El doctor Wálter Rodríguez, dice que los diputados están experimentando el peso de una jornada de doce horas. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí Z.)

“Eso que ellos pueden salir del plenario cuando gusten, que se pueden escapar e ir a la oficina, o vienen y se sientan un ratito ahí en el cafetín, que pueden salir al jardín para hablar por teléfono al aire libre, imagínese las personas que están doce horas sentada en una máquina, que no pueden moverse. Lo que me dijo la diputada fue que una mejor experiencia no habían podido tener”, dijo el doctor.

Con muchas comodidades

La diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional, coincidió con el médico y dijo que estas consecuencias no son nuevas, sino que están más que comprobadas.

“Lo que dice el médico es parte de las consecuencias de las jornadas muy largas de trabajo sobre la salud de una persona, hemos advertido estos riesgos probados en estudios de la OIT y la OMS, que incluyen fatiga, estrés, alteraciones emocionales y varios padecimientos físicos”, aseguró Ruiz.

“Es bueno aclarar que los diputados trabajamos esta cantidad de horas con todas las comodidades que se nos brindan: el cafetín, la alimentación, tenemos asistencia y aún así tenemos efectos adversos sobre nuestra salud.

Algunos diputados han ido a dar al consultorio del Congreso por estrés y otros males. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí Z.)

“En mi caso tengo que trasladarme dos horas de mi casa a la Asamblea y dos horas de regreso, así que llego a altas horas de la noche. El tema con el cuido de mis hijos es mucho más complicado”, agregó la liberacionista.

La legisladora dijo que, además de la salud, el ámbito familiar y social de los trabajos se vería seriamente afectado si se da la aprobación de las jornadas 4x3.

Jonathan Acuña, legislador del Frente Amplio, también mencionó los estudios científicos

“Imaginen que para que se vea ya un impacto en los legisladores, con la cantidad de privilegios que tenemos los diputados: trabajamos con gente a nuestro cargo, estamos básicamente sentados revisando un trabajo que suele ser muy poco monótono, que tenemos la oportunidad de desarrollo, de evolución, de desenvolvernos, y aún así hay efectos sobre la salud.

Los diputados están haciendo sesiones extras de plenario para terminar de votar las mociones del proyecto de ley. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Imaginemos ahora trabajos que no tienen estas condiciones, que no son personas que tengan la oportunidad de mantenerse sentadas, algunos son trabajos altamente monótonos y las gravísimas afectaciones que puede generar para personas. Aquí lo que queda demostrado es que, una vez más, este proyecto es un retroceso a los derechos laborales que va a afectar a los trabajadores”, dijo el legislador.

Pero bueno, no todos los legisladores piensan igual, la diputada Pilar Cisneros, de Progreso Social Democrático, quien es fiel defensora del proyecto de ley de jornadas excepcionales, dice que el cansancio que sienten los legisladores es normal, sobre todo porque algunos deben hacer giras los fines de semana.

“Es normal que tengan un cierto cansancio, igual cuando no hay jornadas extraordinarias de doce horas es prácticamente lo mismo porque aunque no haya plenario hay comisiones, hay reuniones y muchas veces hay comisiones después del plenario.

“Ahora bien, si la aprobación de este proyecto de ley nos ha tomado más tiempo es justamente por culpa de los mismos legisladores que rompen el cuórum constantemente y usan todas las artimañas posibles para dilatar el tiempo”, manifestó Cisneros.