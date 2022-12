El 2022 les devolvió la vida a los centros educativos

Entre los hechos más relevantes que nos dejó el 2022 está el regreso a las clases 100% presenciales en escuelas y colegios.

La pandemia del covid-19 había obligado a las autoridades de Salud y de Educación a suspender el curso lectivo en el 2020 para evitar contagios.

Poco a poco se trabajó en adaptar el curso lectivo a una modalidad virtual y en el 2021 se empezó a retomar de forma tímida la presencialidad en una modalidad compartida con las clases virtuales, pero ya en febrero de este año todos los niños y jóvenes volvieron de lleno a las aulas.

Las clases regresaron a la presencialidad en febrero del 2022. Foto: Eduardo Vega. (Eduardo Vega)

Los educadores y hasta los médicos reconocen que era necesario que los estudiantes regresaran a los centros educativos, tanto para fortalecer su educación como su desarrollo social, el cual se vio muy afectado por el aislamiento de la pandemia.

Víctor Morales es profesor de Inglés en la Unidad Pedagógica La Valencia, en San Rafael Abajo de Desamparados y explicó que una de las razones principales por las que era necesario regresar a las aulas era porque no todos los estudiantes tenían el Internet adecuado para conectarse a las clases virtuales.

“Retomar la presencialidad fue importante porque en Costa Rica y a nivel de educación pública, no existe la cobertura de Internet necesaria para abordar una educación de calidad. Pese a que el MEP (Ministerio de Educación) abrió más de un millón de cuentas de correo para trabajar por medio de la plataforma Teams, ni los estudiantes ni los padres, e incluso algunos docentes, lograron alcanzar los objetivos esperados con esta acción.

“Sigue faltando, por otra parte, el compromiso serio de los padres en el hogar. Antes este aspecto no se notaba tanto porque los docentes suplían muchas veces esa carencia en las clases presenciales, pero al estar durante la pandemia expuestos a la virtualidad, muchos estudiantes pese a tener conectividad no se conectaban a todas las clases, aparte de que en forma virtual siempre hubo que priorizar contenidos y por ende no se logró cubrir la totalidad en el modo virtual.

Los especialistas recomendaron dejar la virtualidad. Foto: Cortesía. (Karen Fernández)

Violencia incrementó

Para nadie es un secreto que este año se incrementó un montón la violencia en los centros educativos y según explican los expertos esto se debió, en gran medida, a lo que vivieron los estudiantes en sus casas durante el aislamiento.

El ver violencia en sus hogares y no tener una guía adecuada por parte de sus papás en cuanto a la resolución de conflictos, hizo que muchos jovencitos se inclinaran por resolver a los golpes sus diferencias.

El MEP reconoce que tiene una gran labor por delante, tanto para trabajar en enmendar el rezago educativo tan enorme que dejó la pandemia, como por modificar el comportamiento violento que tienen muchos niños y jóvenes.

El 2023 será un año crucial para avanzar en los retos de la educación nacional y es por ello que los maestros y profesores tienen una gran tarea en las aulas, que debe ser vigilada y apoyada por los padres de familia desde los hogares.