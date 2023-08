Expresidenta del PANI dice que vestirá de un solo color hasta ver a Rodrigo Chaves en la cárcel

Gloriana López, expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), hizo una llamativa promesa este jueves en la noche en la comparecencia que tuvo de forma virtual en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.

La exfuncionaria dijo a los diputados que quiere trabajar fuerte para que otra mujeres no vivan la violencia que ella asegura haber experimentado por parte de varios funcionarios de la Presidencia de la República, entre ellos el presidente Rodrigo Chaves, la vicepresidenta Mary Munive y el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.

Gloriana López hizo una promesa que involucra al presidente Rodrigo Chaves. Foto: Presidencia. (Julieth Méndez)

“Yo les ruego señores diputados que hagan tres cosas por este país, no por Gloriana, por este país. Hay que dejar jurisprudencia, no sé cómo, pero esto no le puede pasar a otra mujer porque vean, yo soy una mujer educada universitaria y sé de violencia de género y me pasó porque tenía un hombre muy manipulador, lo voy a trabajar con una sicóloga, pero nosotros tenemos que advertirle a las mujeres y yo ya me propuse dos cosas, que lo que viene en mi vida es ser una vocera de la violencia género, por eso ando vestida de morado.

“Me vestiré de morado hasta que Munive (la vicepresidenta de la República Mary Munive) renuncie, hasta que Jorge Rodríguez (ministro de Comunicación) renuncie y hasta que al presidente (Rodrigo Chaves) lo metan a la cárcel. Me vestiré de morado cada día de mi vida porque lo que hicieron yo no lo acepto para el resto de las mujeres”, aseguró la expresidenta del PANI.

El morado es uno de los colores insignias que se usa en la lucha contra la violencia en las mujeres, por eso Gloriana hacer referencia a ese color.

La expresidenta del PANI compareció ante los diputados de forma virtual. Foto: Presidencia. (Julieth Méndez | Presidencia)

López aprovechó la oportunidad para hacerle una petición a los legisladores.

“Lo que yo les quiero pedir es medidas cautelares por que yo necesito poder volver a mi país y necesito poder ver a mi hijo. Yo tengo miedo porque a mí la gente me grita cosas en la calle y los troles me insultan porque repiten las barbaridades que dice el presidente”, manifestó.