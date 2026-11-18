La vida de Thomas Vargas Sandoval, de 24 años, cambió de un día para otro. Lo que parecía un cansancio fuera de lo normal terminó convirtiéndose en un diagnóstico que sacudió a toda su familia: tiene leucemia linfoblástica aguda tipo B.

Ahora, sus seres queridos están tocando las puertas de la solidaridad de los costarricenses para conseguir los recursos que les permitan darle una oportunidad de recibir un tratamiento especializado en China.

Su hermano, Kendall Vargas, nos contó que “todo comenzó cuando Thomas empezó a sentirse demasiado agotado. Llegó al punto de no tener fuerzas ni siquiera para caminar con normalidad o meterse las manos en las bolsas del pantalón.

Thomas, de 24 años, enfrenta un duro diagnóstico de leucemia y necesita la solidaridad de los costarricenses para acceder a un tratamiento especializado. (Cortesía/Cortesía)

“Por eso lo llevamos al hospital, donde los exámenes revelaron que algo grave estaba ocurriendo con su sangre. Después de realizarle estudios más especializados, los médicos confirmaron que tenía leucemia”.

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La situación se complicó rápidamente y Thomas tuvo que ser trasladado a cuidados intensivos. Su familia recibió explicaciones sobre los riesgos que enfrentaba debido a las alteraciones en su sangre y la necesidad de estabilizarlo antes de continuar con los siguientes pasos del tratamiento.

Una esperanza llamada CAR-T

El diagnóstico fue un golpe muy duro, pero la familia decidió buscar alternativas para ayudar a Thomas y así nació la campaña “Un rojo por Thomas”.

Así conocieron el tratamiento conocido como CAR-T, una terapia especializada que utiliza células del propio paciente, las cuales son modificadas genéticamente en un laboratorio para que puedan reconocer y atacar las células cancerígenas.

La familia ha investigado opciones en distintos países y encontró en Shanghái, China, una alternativa con el costo más económico actualmente, ronda los $200.000 (unos 90 millones de colones).

Antes de enfermarse, Thomas disfrutaba practicar voleibol, un deporte que ha sido una de sus grandes pasiones desde hace varios años. (Cortesía/Cortesía)

Kendall explicó: “en otros países, como España y Alemania, los tratamientos que hemos cotizado pueden alcanzar entre $300.000 y $400.000, mientras que en Estados Unidos el monto podría llegar al medio millón de dólares.

“Los $200.000 son exclusivamente para el tratamiento. Después tenemos que ver cómo solventamos los tiquetes, el hospedaje, las comidas y los traslados. Todo eso también representa un gasto importante”.

La familia sabe que el traslado no puede hacerse de un día para otro. Primero, Thomas debe estabilizarse y cumplir con los protocolos médicos necesarios para que se autorice su traslado internacional.

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Por eso, mientras recibe la atención médica que necesita en Costa Rica, sus familiares buscan reunir el dinero que les permita estar preparados para cuando llegue el momento de dar ese paso.

Muchacho lleno de sueños

Thomas vive en Tres Ríos junto a sus papás, doña Marisol Sandoval y don Abraham Vargas . Estudia Ingeniería en Sistemas y disfruta muchísimo del voleibol, deporte que practica desde hace varios años.

La familia de Thomas mantiene la esperanza de reunir los $200.000 que necesita para buscar una oportunidad de tratamiento en China. (Cortesía/Cortesía)

Incluso formó parte del equipo de Tres Ríos y participó en campeonatos locales y nacionales. Era una actividad que acostumbraba practicar entre dos y tres veces por semana.

Hoy su realidad es muy diferente. Debido a que sus defensas están muy bajas, permanece aislado en el hospital Max Peralta de Cartago y las visitas están restringidas a sus familiares más cercanos y su novia, para reducir el riesgo de que una infección pueda complicar todavía más su condición.

Kendall Vargas, hermano de Thomas, explica el caso

“Decidí hacer un video para explicar lo que estaba viviendo mi familia y pedir ayuda. La publicación comenzó a compartirse y muchas personas se han acercado con deseos de colaborar.

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“Lo que queremos es tener ese respaldo económico para que, apenas mi hermano esté estable y tengamos todos los permisos médicos, podamos trasladarlo y buscar esa oportunidad para él”, dice el hermano.

La familia sabe que la cifra es grande, pero mantiene la esperanza de que muchas personas puedan aportar un granito de arena.

Cada aporte cuenta. La familia de Tomás habilitó el SINPE Móvil 8542-0934 para quienes deseen colaborar con la recaudación de fondos para su tratamiento. (Cortesía/Cortesía)

¿Cómo ayudar a Thomas?

Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo mediante SINPE Móvil al siguiente número:

8938-1506: SINPE Móvil a nombre de la mamá de Thomas, doña Marisol Sandoval Calvo.

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Kendall también explicó que las personas pueden verificar los números en el video que publicó originalmente en su perfil de TikTok, donde explica la situación de su hermano.

Es un joven muy alegre y animado. Su ayuda es muy necesaria en estos momentos. (Cortesía/Cortesía)

Cada aporte, sin importar el monto, puede acercar a esta familia a la posibilidad de conseguir el tratamiento que tanto espera para Thomas.