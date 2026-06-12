Mundial 2026: Las predicciones de Rabito, el conejo que más sabe de fútbol

En una casa de Santo Domingo de Heredia vive un personaje que tiene orejas largas, ojos inquietos, una pasión desmedida por el fútbol y una confianza absoluta en sus predicciones deportivas y se vienen su pronósticos para el Mundial 2026.

Su nombre oficial es Gregorio Alcides, aunque prácticamente nadie lo llama así. Para su familia y para quienes lo conocen, simplemente y por amor es Rabito, un conejo que poco a poco se ha ganado el cariño de todos y que ahora está listo para asumir un reto mundialista: convertirse en el gran adivino de la Copa del Mundo 2026.

En pocos días y durante el mundial se vienen las predicciones de Rabito. Estén atentos en nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales que se buscan muy fácil: La Teja.

Rabito nació con problemas de salud, pero encontró una familia que le cambió la vida por completo. (Cortesía/Cortesía)

Pero detrás de ese peludito blanco que hoy disfruta viendo partidos de fútbol y jugando con balones existe una historia de lucha, amor y segundas oportunidades.

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Solo necesitaba amor

Cuando Rabito nació el 25 de febrero del 2025, pocos imaginaban que algún día se convertiría en una pequeña celebridad futbolera.

Desde sus primeros días parecía tener problemas de salud. Sufría constantes gripes, caminaba de forma extraña y quienes lo conocían llegaron a pensar que padecía algún trastorno neurológico.

Aquellas sospechas provocaron que terminaran regalándolo. Fue entonces cuando apareció Mariana Rojas, quien vio una publicación de una amiga que buscaba hogar para varios conejos.

Entre todos hubo uno que le robó el corazón.

“Fue amor a primera vista. Era el único blanquito que nació y también era el más pequeñito.

“Cuando lo vi sentí algo especial. Me dio muchísima tristeza pensar que nadie lo quisiera por creer que estaba enfermito, así que decidimos traerlo a la casa”, recuerda Mariana.

Vean a Rabito pequeñito junto a sus otros hermanos. (Cortesía/Cortesía)

Los primeros días fueron complicados. Rabito estaba débil, pasaba decaído y necesitaba atención constante.

“Prácticamente dormíamos con él. Le hacíamos batidos, lo chineábamos muchísimo y estábamos pendientes a toda hora.

“Después le hicimos estudios veterinarios y nos dijeron que no tenía nada neurológico. Lo único que ocupaba era cariño y cuidados especiales. Un mes después ya era otro conejo completamente distinto”.

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Fanático del fútbol desde la cuna

Con el paso de los meses apareció una característica que nadie esperaba: Rabito se enamoró del fútbol.

Mientras otros conejos pasan el día mordisqueando plantas o descansando, él puede pasar horas observando partidos junto a su papá humano.

Todo comenzó cuando apenas era un bebé y se acomodaba frente al televisor mientras en la casa veían y ven partidos nacionales e internacionales.

Después llegaron los juguetes. Y entre todos los que pudo escoger hubo unos que capturaron su atención para siempre: las bolas de fútbol.

La mamá humana asegura que desde pequeño Rabito mostró una fascinación especial por los balones. (Cortesía/Cortesía)

“Desde pequeñito se volvía loco con los balones. Le compramos bolitas y se iba detrás de ellas por toda la casa. Puede pasar muchísimo tiempo viendo partidos. Hemos probado ponerle otros deportes y simplemente no le interesan. Lo suyo es el fútbol”, asegura Mariana.

Tan grande es su afición que con tan solo 3 meses pegó su primera predicción con el título del Clausura 2025 del Club Sport Herediano.

Un año después, en mayo pasado, volvió a pronosticar que el Team sería campeón y la volvió a pegar. Así se confirmó que es buenísimo con sus pronósticos futboleros.

Tras los pasos de grandes adivinos

La historia de Rabito recuerda a otros animales que alcanzaron fama mundial gracias a sus predicciones deportivas.

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El más famoso fue Paul, el pulpo alemán que se convirtió en una sensación durante el Mundial de Sudáfrica 2010 al acertar los siete partidos de Alemania y también la final ganada por España ante Países Bajos.

Años después aparecieron personajes como Achilles, el gato blanco que predijo encuentros del Mundial de Rusia 2018, y Nelly, una elefanta alemana que se hizo popular durante la Eurocopa 2012.

Ahora Costa Rica tiene su propio candidato.

Un conejo herediano que combina pasión, intuición y una confianza digna de cualquier comentarista deportivo. El erudito del fútbol.

El simpático conejito herediano puede pasar horas observando partidos de fútbol frente al televisor. (Cortesía/Cortesía)

Vive rodeado de cariño

Gregorio Alcides comparte hogar con una hermana perra, un pollito, el caballo Antares y una familia que lo trata como a un hijo más.

Tiene su propio cuarto, tiene visitas cada dos meses al veterinario para mantenerse saludable y disfruta de una alimentación basada en zanahorias, concentrado para conejos y abundantes vegetales frescos.

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Pero cuando rueda un balón, todo cambia. Entonces aparece el director técnico. El analista. El estudioso. El experto capaz de descifrar quién ganará un partido antes de que suene el pitazo inicial.

Disciplina, táctica, estrategia y mucho amor por el fútbol forman parte de la leyenda de Rabito.

Por eso, en el Mundial 2026, este simpático domingueño se prepara para asumir el desafío más importante de su carrera: pronosticar partidos.

En todas nuestras redes sociales nos puede seguir buscándonos como "La Teja" y así se dará cuenta de las predicciones de Rabito. (Cortesía/Cortesía)

Porque si Paul tuvo a Alemania y Achilles tuvo a Rusia, ahora La Teja y Costa Rica tienen a Rabito.

El conejito que una vez parecía destinado al olvido está listo para intentar conquistar el mundo, una predicción a la vez.