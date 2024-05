Vecinos de Alajuela, hartos por no tener agua, tomarían esta medida extrema

Siguen los alajuelenses luchando por tener agua al menos unas dos horas por día, sin embargo, por más que pelean, siguen a secas.

Después de que el pasado fin de semana la situación fuera terrible, según nos contaron, este lunes 6 de mayo están muchos vecinos decididos a volverse a tirar a la calle y parar el tránsito como protesta por la falta de agua.

Este lunes 6 de mayo es posible que los vecinos de Villa Bonita se tiren a la calle y cierren el paso de carros en protesta por la falta de agua. (Cortesía)

Los vecinos de Villa Bonita nos cuentan que este lunes, es casi un hecho, harán bloqueos, es por eso que si usted debe andar por esa zona después de las 5 p. m., es mejor que busque rutas alternas.

“Seguimos con problemas graves de agua. Luego de que hace dos semanas hicimos protestas por fin pudimos tener un poco de agua, pero ahora volvió que se bajó la cantidad y la potencia al punto que se fue del todo.

“El fin de semana anterior pasó que casi no hubo agua del todo, o sea, volvieron los problemas. La gente de la comunidad de Lotes Sánchez no hubo agua del todo. En el residencial Santa Teresita hubo en algunas zonas un poquito. En la calle La Avioneta no hubo del todo”, explica una de las vecinas.

Es por eso que a partir de las 5 p. m. se dará el cierre de carreteras en la zona de Villa Bonita. “Es muy extraño que después de las protestas tuvimos buena agua, pero avanzaron los días y la quitan del todo”, asegura otra vecina.