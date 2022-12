(Video) Una mujer hará historia este año en el Festival de la Luz

María Paula siente una gran responsabilidad sobre sus hombros. Foto: Cortesía. (Cortesía)

María Paula Madrigal Abarca hará historia este sábado en el Festival de la Luz.

Ella será la única mujer que dirigirá a una de las bandas musicales que desfilarán por el centro de San José.

Y es que no es muy común que digamos que una mujer dirija una banda. En toda la historia del Festival de la Luz, solo lo han hecho tres, o sea, María Paula será la cuarta.

País en alerta máxima contra el virus de la gripe aviar

La agrupación que estará a su cargo será la Banda Comunal de Orotina, que ha participado en el Festival de la Luz desde 1996.

La banda fue fundada por Luis Carlos Madrigal Vega, quién ha dirigido la banda desde hace más de 30 años y este año, por complicaciones de salud, no participará en la actividad, por lo que la dirección se la otorgó a María Paula, su hija.

La banda tiene varios reconocimientos internacionales. Foto: Cortesía. (Cortesía)

“Me siento muy honrada de abrir brecha al género femenino y ser hoy la primera directora en estar al frente de una banda tan reconocida como la de Orotina, además del compromiso de honrar el legado de mi padre y hacer un gran espectáculo, que sea del agrado de los espectadores y bien calificado por los jueces”, dijo la valiente.

A sus 26 años, María Paula se dedica a la música y ha sido subdirectora de la banda Alajuelense durante varios años, sin embargo, hace casi dos meses cumple el rol de directora.

¡Mucho ojo! Este domingo Dekra abrirá todas sus estaciones

“Además de estar de lleno con la banda, también soy educadora en un centro privado aquí en Orotina, doy clases de música a niños de kinder y primaria.

“Esto de la música es de familia, mi papá, mi hermano, que se llama Luis Carlos, igual que mi papá y yo, somo los que siempre hemos estado al frente de la Banda Comunal de Orotina y la verdad no me veía sola al frente del grupo, pero por motivos de salud, mi papá no puede ahorita participar, además, mi hermano por trabajo estará en el festival dirigiendo la banda de Garabito”.

El grupo de Orotina espera ganar el primer lugar este sábado. Foto: Cortesía. (Cortesía)

La más premiada

La responsabilidad que siente María Paula es enorme, ya que la Banda Comunal de Orotina ha sido la más premiada de este festival, lleva 19 estrellas de primer lugar en diferentes categorías, además de permanecer en los primeros tres lugares del Festival desde hace una década.

Este año, la joven y el grupo están enfocados en seguir posicionándose como una de las mejores bandas del país.

La empresa Gollo patrocina a la banda y con sus recursos los integrantes llevan meses preparándose para dar un gran espectáculo en el luminoso desfile.

¡Atención! Estas son las fechas más importantes del curso lectivo 2023

“Nos encantaría ganar este sábado, para dedicarle el triunfo a mi papá, él nos estará apoyando desde la casa. Hemos trabajado duro y estoy muy orgullosa del gran equipo que tenemos, aquí todos son indispensables y necesarios, cada papel es importante”, aseguró la joven.

La banda de Orotina es considerada una de las mejores de Costa Rica, no solo por su trayectoria, sino también por su participación en competencias internacionales, donde han recibido premios y primeros lugares, que son parte del esfuerzo, dedicación y constancia de todos los integrantes.

Banda Comunal de Orotina -

Dentro de los galardones importantes está la participación en el 2017 en el Campeonato Centroamericano de Bandas, ya que la Banda de Orotina --representando a Costa Rica-- logra ganar todas las categorías y se consagra como campeona centroamericana, siendo la primera del país en lograr este título.

Si quiere que su mascota se chupe los bigotes en Navidad cuide estos detalles

Gran reto

La música dice que ella, su hermano y su papá siempre se han preocupado por formar a buenos músicos y a excelentes seres humanos. Además asegura que su meta más próxima es sacar el bachilletaro en ejecución y enseñanza del clarinete, ya le falta poco.

También quiere seguir aportando a la banda, ya que el trabajo en ella es muy duro.

De lunes a viernes hay clases individuales de instrumentos, montajes musicales, montajes técnicos y los domingos, de 9 a. m. a 4 p. m., hay ensayos generales con todo y bailarines.

La joven dice que quiere honrar el legado de su papá. Foto: Cortesía. (Cortesía)

“Siempre tratamos de enseñarle a los niños y jóvenes, que pasan por la banda, valores como la disciplina, el respeto, entre otras cosas, porque sabemos que eso no solo contribuye al éxito de la banda, sino al de ellos en todos los ámbitos de sus vidas”, aseguró María Paula.

La joven está muy emocionada, el reto que representa ser la única mujer que lidere una banda en el Festival de la Luz 2022 y el nivel de exigencia que siempre los ha diferenciado, son características que la directora tiene presentes, sin embargo, en la sangre lleva la música y el talento de su padre, herramientas que solo los verdaderos artistas poseen.