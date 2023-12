Amigo de papá atropellado por bus que reparaba: “Era muy trabajador y amaba lo que hacia”

Yeison Camacho tenía 35 años (Cortesia)

La comunidad de Cariari de Pococí está muy triste y conmovida por la muerte de uno de sus vecinos, Héctor Yecson Camacho Chacón de 35 años quien falleció al ser atropellado por el bus que reparaba.

Uno de sus amigos y vecinos Bernal Solano, nos contó que Yeison, como todos lo conocían, era un hombre trabajador, apasionado por lo que hacía, e incansable cuando se trataba de trabajar.

Camacho falleció la tarde del miércoles 27 de diciembre en las cercanías del cementerio.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre estaba reparando un bus cuando, por razones que se investigan, habría cortado las válvulas de los frenos accidentalmente y el bus le pasó por encima.

Don Bernal nos contó que él tiene 67 años y conoce a Yeison desde que era un bebé y cada vez que se topaban aprovechaban para conversar un ratito sobre temas que a los dos les gustaba.

“Yo vivo en Campo 3 de Cariari oeste y el en el este, era un muchacho bueno de muy buenas costumbres, trabajador, siempre pendiente de su familia, un muchacho sano y muy amable y sociable, la verdad esta noticia me cayó como un rayo en seco, muy doloroso lo que ocurrió, murió trabajando en lo de él”, dijo el vecino.

Según Bernal, Yeison era mecánico, pasaba arreglando buses cada vez que podía porque le gustaba mucho.

“Él trabajaba dando servicio de transporte de estudiantes y le ayudaba al papá, que es una persona también muy querida en la comunidad, a administrar porque ellos tiene la ruta de buses que da servicio en Cariari- Palmita”, dijo.

El allegado asegura que el miércoles una señora que les ayuda en la casa le comentó que en un grupo de WhatsApp donde ella estaba dijeron que Yeison había fallecido, él no le creyó, pero a los 20 minutos le confirmaron la tragedia. En su mente solo pensaba cómo ese muchacho tan joven y con tanto futuro había perdido la vida.

“Yo no quise ir al lugar donde se dio el accidente, parece que él bus tenía un problema en el clutch y él estaba tratando de arreglarlo cuando lo atropelló, pero sí fui a la vela para poderme despedir de él y apoyar un rato a su familia, es muy triste, hoy (viernes) le hicieron la misa en la iglesia de Cariari, estaba su esposa, que esta embarazada tiene como cinco meses y medio, y su hijo, un muchachito de 14 años que agradeció el apoyo que le dieron a su familia. Era común verlo a él con su hijo arreglando los buses, ellos compartían mucho juntos”, dijo con gran tristeza Solano.

“Ahí en la iglesia, pues me despedí de él porque ya lo que seguía es algo muy privado de la familia”.

Don Bernal cuenta que siempre vacilaba con Yeison porque le decía que fueran a jugar fútbol, pero él le contestaba que no le gustaba nada de eso, que él prefería trabajar en los buses y también en su otra pasión, el ganado.

Caravana despidió a hombre que murió atropellado por bus que reparaba

“Yo desde hace 17 años voy a mejenguear de 6 a 7 de la mañana todos los días con un grupo de gente y comerciantes de aquí, vamos a jugar y luego a trabajar, y siempre lo invitaba y me decía que no porque no le gustaban los deportes, él era de trabajo y yo lo vacilaba que era bueno hacer ejercicio, que fuéramos”, dijo.

El vecino asegura que agradece a Yeison que nunca fue egoísta y que se alegraba de que a los demás les fuera bien, porque hace un tiempo se toparon y el hombre le contó a don Bernal que estaba inseminando ganado y que le estaba yendo muy bien.

“Ese día me preguntó si yo estaba muy prensado (de tiempo) y le dije que no, nos fuimos a ver un ternero que nació, hablamos largo rato sobre eso y le dije que lo iba a hacer y ya me nacieron seis terneritos.

“Hace ocho días lo vi por última vez en la gasolinera, yo andaba dejando unos papelitos para ver si me gano un carro que están rifando y lo vi en la moto que llegó, inmediatamente paró y se vino a conversar conmigo y le conté que ya tenía a los terneritos, le enseñé fotos y se puso de los más contento, quedamos que luego se los enseñaba, pero se vino esta desgracia”, concluyó Solano.

La noche del jueves los allegados de Yeison hicieron una caravana para despedirlo.