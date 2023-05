Hija y hermana de mujer desaparecida ruegan por ayuda para localizarla

El paradero de Yasling Dunia Jiménez, de 49 años, es incierto desde el lunes 24 de abril anterior.

La desaparición fue denunciada en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y por medio de redes sociales la hija de la mujer, de nombre Marlen y una hermana, llamada Katherine Jiménez, piden ayuda a la población para localizarla.

Yasling vive en Brasilito de Santa Cruz, Guanacaste y su familia en Alajuela. De acuerdo con la hermana, tiene cerca de un año y medio de vivir en esa zona costera.

Ella es ama de casa y alquila una casa que le permite ayudarse con sus gastos.

De acuerdo con Katherine, el último día que la vieron fue el lunes 24 de abril cuando un amigo la vio por la mañana y luego en la tarde una vecina manifestó que la observó contemplando el atardecer, desde entonces no la han visto más.

“Todos los fines de mes mi hermana viajaba a Alajuela para visitar a la familia, la esperamos para fin de abril y no llegó, nos preocupamos e interpusimos la denuncia en el OIJ porque no es normal que desaparezca, quizás no nos ha contestado porque se le dañó el celular o que se lo hayan robado, pero ya tantos días no es normal”, aseguró la hermana.

Si usted sabe dónde está Yasling Dunia Jiménez, de 49 años, llame a la línea confidencial 800 8000 645 del OIJ. Foto: Tomada del FB

Katherine y su sobrina Marlen viajaron a Guanacaste y buscan ayuda judicial para localizar lo antes posible a su pariente.

LEA MÁS: Mamá a la que le mataron dos hijos en 10 meses le reclama al presidente promesa de seguridad

Si usted la ha visto o sabe dónde está llame al 800 8000 645 del OIJ es una línea confidencial.