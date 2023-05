Joven le entregó anillo de matrimonio a su pareja un día antes de morir de forma extraña

Los últimos seis meses de vida de Brandon Enrique Castro Vargas, de 30 años, fueron de emociones encontradas, ya que estuvo desempleado, vio el nacimiento de su segundo hijo y encontró un bretecito.

Así se lo informó a su familia, que agregó que el joven papá siempre escribía en redes sociales, que necesitaba un trabajo para mantener a su familia.

Sin embargo, la tragedia lo alcanzó al ser atacado, en apariencia, por una manada de perros en la finca Carlos Badilla Umaña en San Rafael de Dota, que le provocó la muerte.

Las últimas publicaciones en redes sociales de este valiente padre demostraban lo esforzado y el amor que tenía por sus dos hijos, uno de 6 años y otro recién nacido, de tan solo tres meses.

“Buenas, alguien que sepa de un trabajo. Es para mí, se lo agradecería mucho, gracias”, publicó en su Facebook el 2 de diciembre del 2022.

Luego, el 13 de febrero de este año publicó: “Hoy es un día hermoso, tantas cosas difíciles y hoy Dios me dio la bendición de ser papá por segunda vez, estoy feliz”.

El joven solía compartir imágenes junto a sus hijos en redes sociales para confirmar el amor que les tenía.

Brandon Enrique Castro Vargas, de 30 años, deja dos hijos de 6 años y un recién nacido que cumplirá tres meses. Foto: Tomada de FB

La alegría para él iba en aumento, ya que recientemente encontró el trabajo que tanto buscaba en una finca en la que debía abonar. Parecía que su vida se volvía a normalizar nuevamente, aunque no le gustaba que cuando trabajaba, siempre tenía unos perros muy cerca, los cuales, le confesó a su pareja, Karla Arguedas, le daban miedo.

Arguedas, de 23 años, y la madre de sus dos hijos, recordó cuando él le decía que le gustaba el trabajo, pero que le molestaba la presencia de los perros.

“Me dijo: ‘amor me gusta trabajar ahí, pero me dan miedo los perros’, le pregunté si los amarraban y me dijo que no”, recordó Karla.

El lunes 8 de mayo, Brandon llegó a su casa cerca de la 1 p.m., y estuvo jugando con sus hijos, incluso le entregó un anillo a Karla y le propuso matrimonio, así lo recordó la joven mientras veía en su mano el anillo.

Este martes 9, él debía llegar a la casa, pero no lo hizo y Karla pensó que quizás estaba haciendo horas extras, sin sospechar que Brandon había sido víctima de un ataque mortal.

A él lo encontraron sin vida este martes 9 de mayo, a las 3:14 p.m., dentro de la propiedad en la que trabajó durante dos días.

Una muerte confusa es que rodea a la familia de Brandon Enrique Castro Vargas, de 30 años, quien fue hallado con múltiples heridas y sin vida en una finca para la que trabajaba en San Rafael de Dota. Foto: Tomada de FB

Incertidumbre

Para las autoridades, la muerte de Brandon es confusa y están a la espera de los resultados forenses.

De acuerdo con el OIJ, la Cruz Roja les confirmó que las lesiones que tenía el cuerpo del joven papá son desgarros similares a los del ataque de un perro; sin embargo, a la hora del levantamiento del cuerpo, las autoridades judiciales notaron una lesión profunda en un brazo, con corte de piel recto, que podría tratarse de un cuchillo.

Ante esta situación, las autoridades no han establecido si la víctima murió por un ataque de manada de perros, por una agresión con cuchillo o incluso por el ataque de un pizote que deja lesiones similares a las del corte de un machete.

“Cabe destacar que en la finca hay varios perros; sin embargo, cuando las autoridades llegaron, estos estaban en encierros, así que será la investigación la que determine lo sucedido en el lugar”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

En la finca en San Rafael de Dota quedó la ropa desgarrada que habría llevado Brandon Enrique Castro Vargas al momento que lo atacaron la manada de perros. Foto: Cortesía

Brandon tenía dos días de trabajar en la finca y sus patronos lo vieron llegar, pero no volvió a salir. Él debía irse al mediodía del martes, situación que les extrañó, razón por la cual lo fueron a buscar.

A él lo encontraron fallecido debajo de unas matas de café, con las ropas rasgadas y muchas heridas en diferentes partes del cuerpo.

Ruth Castro, hermana por parte de papá de Brandon, lo recordó como un muchacho esforzado por sus hijos, a quienes les decía que ellos eran todo su mundo.

El 1 de mayo anterior un niño de dos años murió al ser atacado por un perro, cuando estaba en su casa, en Pavones de Pérez Zeledón.