Mamá de Samuel ora a diario por jóvenes que provocaron la balacera en la que murió su hijo

Samuel hubiera cumplido 9 años el próximo 27 de agosto. Foto: Cortesía Luis Arroyo.

Ana María Valverde, la mamá del pequeño Samuel Arroyo, el chiquito de 8 años que murió tras ser impactado por una bala perdida mientras dormía, ha demostrado que en su corazón no existe espacio para el odio ni el rencor.

Prueba de esto es que a diario saca un rato de su tiempo para orar por los jóvenes que participaron en la trágica balacera que terminó por costarle la vida a su amado hijo.

“Ha sido un proceso de Dios con nosotros en esa área, porque no podemos apegarnos a nuestras creencias en unas situaciones y en otras no, sería muy hipócrita de nuestra parte. Te puedo asegurar que hasta el día de hoy he orado por esos muchachos, le he pedido a Dios que tenga misericordia de ellos”, dijo Valverde a La Teja.

“Es un vacío que no se puede llenar con nada, pero nos hemos estado llenando con la presencia de Dios y su amor hacia los demás”. — Luis Arroyo, papá de Samuel.

Casi 5 meses han pasado desde el incidente que cobró la vida de Samuel, ocurrido el lunes 27 de febrero anterior en el barrio La Gloria de Zapote, en San José; sin embargo, el dolor sigue muy latente en sus familiares y seres queridos.

El pequeño Samuel murió un día después (27 de febrero) en el Hospital Nacional de Niños debido a que la bala que lo impactó causó graves lesiones en su corazón.

Por este caso, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a un menor de 15 años como sospechoso de participar en la balacera, pero este quedó en libertad y con algunas medidas cautelares poco después.

La familia de Samuel (el más pequeñito) se ha unido aún más tras lo sucedido y ha encontrado su fortaleza en Dios. Foto cortesía Luis Arroyo.

Samuel les da fuerzas

Ana María y su esposo, Luis Arroyo, nos contaron que el proceso de continuar con sus vidas sin tener a Samuel a su lado ha sido muy duro para toda la familia, pero las fuerzas para no desfallecer las han encontrado en Dios y en los recuerdos de su amado hijo.

“No ha sido fácil, hemos tenido que aprender a vivir con un dolor bastante profundo. Yo no le puedo decir que en mi casa no hay sonrisas, porque tengo tres chicos más, por eso he tratado, en la medida de lo posible, de continuar, porque sé que debo hacerlo y saber que mi bebé está en el cielo me da fuerzas”, dijo Valverde.

“Esto nos ha unido más como familia, si antes éramos unidos, lo somos aún más ahora”. — Ana María Valverde, mamá de Samuel.

Tras lo sucedido, la familia de Samuel ha estado recibiendo atención sicológica y eso ha sido una gran ayuda para ellos; sin embargo, Ana María dijo que la ayuda más grande viene de la confianza que ellos tienen en Dios.

“Somos una familia creyente, nosotros nos congregamos en la iglesita donde lo velamos a él, y le puedo decir que si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios yo no estaría aquí, porque a uno le invaden sentimientos muy fuertes, que es cuando el enemigo te habla muchas cosas al oído, pero Dios me ha mantenido fuerte”.

Los recuerdos de Samuel le dan fortaleza a su mamá, aunque hasta el día de hoy hay algunas cosas que Ana María no puede hacer debido al dolor que siente.

Muchos vecinos acompañaron a la familia en el funeral. Foto John Durán (JOHN DURAN)

“Hay cosas que no he podido hacer como ver videos y fotos recientes de Samuel, es algo que me duele mucho, es un proceso que poco a poco voy asimilando”, detalló.

Faltos de amor

Al día de hoy, Ana María y su esposo mantienen las palabras que dijeron el día del funeral de Samuel, confirmando que no guardan ningún odio hacia las personas que participaron en la mortal balacera.

Valverde contó que piensa mucho en esos jóvenes, pues ella considera que esos muchachos tal vez no tuvieron la dicha de tener una madre que se preocupara por ellos y los alejara de los vicios y delitos.

“He sentido dolor, obviamente no tan grande como el que sentí al perder a mi hijo, pero he sentido dolor por esos muchachos, porque sé que ellos no tienen paz y le he pedido a Dios que tenga misericordia de ella”, dijo Ana María.

“Estos muchachos tal vez no tuvieron la oportunidad de recibir amor de su familia, de recibir amor de sus padres” — Ana María Valverde, mamá de Samuel.

Por su parte, el papá de Samuel contó que hace unos días vivió una experiencia muy fuerte con un muchacho que se acercó a él entre lágrimas. El señor dijo no saber si ese joven formaba parte de la banda que participó en el ataque, pero sí destacó que en su mirada se notaba la angustia que sentía.

Los bonitos recuerdos que Samuel dejó a sus familiares les dan las fuerzas para seguir adelante. Foto John Durán

“Me topé a ese muchacho, no sé si andaba tomado o así, pero se me quedó viendo y se soltó a llorar. Yo lo volví a ver y le dije: ‘Yo a usted lo perdono en el nombre de Jesús, no tengo ningún rencor hacia usted’. Yo los perdoné a ellos en todo el sentido de la palabra, porque nuestra justicia y nuestra ley no es terrenal, es celestial”.

Cumpleaños de Samuel

La familia afrontará un momento muy duro el próximo domingo 27 de agosto, pues ese día el pequeño Samuel habría cumplido 9 años. En lugar de verlo como algo triste, ellos tienen planeado hacer algo bonito en honor a su recuerdo.

“Yo tengo unos globitos que me regalaron después del funeral de Samuel, son blancos y tienen unas alitas, en mi corazón sentí que el próximo 27 de agosto quiero irme con mi familia y soltarlos, igual que lo hicimos en la iglesia cuando se lo entregué a Dios”, contó la mamá del chiquito.

Los padres de Samuel se han ganado la admiración de muchas personas por la forma en la que han afrontado esta difícil situación, y aunque para ellos ha sido muy duro, han encontrado su fortaleza en Dios.

“Hay que aferrarse a Dios, porque hay preguntas que no tienen respuesta ahorita y que tal vez nunca vayan a tener respuesta, pero Dios es perfecto en lo que hace y Él sí sabe porque pasan las cosas, aunque nos duela hay que pedirle a Dios que nos dé paz para seguir adelante”, dijo Ana María.