Perro que provocó muerte de chiquito podría tener un nuevo hogar muy pronto

Tay ha mostrado grandes avances en los últimos meses. Foto American Stafford Costa Rica.

La vida de Tayler, el perro pastor alemán que causó la muerte de un chiquito de 2 años en Pérez Zeledón, ha dado un giro de 180 grados, pues pasó de ser un perro con comportamientos agresivos a convertirse en un can que refleja amor.

Ese gran cambio que Tayler ha mostrado en los últimos meses le abrió las puertas a la oportunidad de que encuentre un nuevo hogar, pues son muchas las personas interesadas en adoptarlo.

Así lo contó a La Teja Johanna Rueda, directora del centro de rehabilitación y decomiso American Stafford Costa Rica, quien actualmente cuenta con la custodia de Tay, como le dicen de cariño al peludito.

LEA MÁS: A perro que provocó muerte de chiquito no le aplicarán la “pena de muerte”

“Tay se encuentra superbién, sigue conmigo y tiene un avance de un 150%. Sí se están recibiendo solicitudes de adopción, pero los requisitos son superestrictos”, explicó.

Tayler se encuentra bajo el cuidado de Rueda desde el pasado 2 de mayo, luego de que el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) lo decomisara tras haber causado la muerte del pequeño Dexter Yael Guerra Guevara, ocurrida el pasado 1º de mayo en el barrio Panadería, en Pavones de San Isidro de El General, en Pérez Zeledón.

Requisitos muy estrictos

Muchos de los comportamientos agresivos que tenía Tay fueron eliminados. Foto: Cortesía. (corts)

Rueda explicó que cualquier persona puede participar en el proceso de adopción de Tay; sin embargo, esto no significa que se lo darán a cualquiera, pues los interesados deben cumplir con una serie de requisitos muy específicos.

“Tienen que ser personas con experiencia, con casa cerrada, con tiempo y en disposición para el tiempo de adaptación del perro, que se trata de un período de dos meses si es que en ese lugar hay otros perros.

“La persona interesada no puede vivir en un lugar muy alejado, porque yo tengo que hacer visitas una vez cada 15 días, entonces no puedo dar el perro si viven en lugares muy alejados, tiene que ser una persona que viva en el Gran Área Metropolitana”, detalló.

Johanna contó que de momento han recibido, al menos, unas 15 solicitudes, pero de esas solo cinco cuentan con varios de los requisitos, por lo que todavía están abiertos a recibir más solicitudes a través del correo americanstaffordcostarica@gmail.com

LEA MÁS: Papá de bebé que murió atacado por perro: “Hoy lo bañé y me despedí de él antes de irme a trabajar”

“Es muy importante destacar que todas las evaluaciones de las solicitudes de adopción se hacen en conjunto con el Senasa” — Johanna Rueda, directora del centro de rehabilitación y decomiso American Stafford Costa Rica.

Rueda explicó que en dado caso que no encuentren a una persona que cumplan con todos los requisitos, Tayler se quedara con ella.

“Si hay una persona encabezando la lista, es una persona allegada, que de hecho ha compartido tiempo con Tay, pero yo no he determinado nada, tampoco es como que me urge, sino simplemente él se queda conmigo y punto”.

Tay había sido decomisado por Senasa tras la muerte del chiquito. Foto cortesía de Senasa. (Foto: Cortesía)

Un perro distinto

En los últimos meses Johanna se ha encargado de evaluar los comportamiento adquiridos por Tay, que tiene entre 7 y 10 años, para eliminar aquellos que puedan ser considerados como agresivos, afortunadamente el peludito ha mostrado un gran avance.

“Le hemos eliminado el asunto de estar ladrándole a la gente, se le ha eliminado la agresión con personas que no conoce, que se debía a que lo tenían para cuido.

LEA MÁS: Papás de niño que murió atacado por perro agradecen toda la ayuda para despedirlo

“Ya no se le tira a las personas que no conoce, con los otros animales esas conductas también se le han disminuido como en un 80% , estamos trabajando con los caballos y la ganadería, porque me parece que el venía de una finca, no sé bien la historia de el, pero creo que trabajaba en una zona así”

El cambio de Tayler no solo se nota en su comportamiento, pues físicamente también hay diferencia, al punto que pareciera otro perro.

“Él es otro perro y es que un perro feliz se nota, un perro feliz no tiene ansiedad, no tiene que atacar, un perro que refleja amor y al que se le da amor no tiene esas conductas agresivas y en un entorno participativo de amor y respeto el perro va a irradiar eso”, destacó Rueda.