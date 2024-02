Apodo de Brandon Aguilera se hizo tendencia gracias a curiosa publicación de su nuevo club

Brandon Aguilera tuvo un debut soñado

Este sábado, Brandon Aguilera tuvo un debut más que soñado en su nueva casa, el Bristol Rovers, donde ya es protagonista de las redes sociales por su particular apodo.

Aunque todavía le pertenece al Nottingham Forest, ya empezó una nueva etapa en el fútbol ingles con el Bristol, club que ya hasta lo reconoce como “Bebote”.

El volante ha sido tendencia todo el día por el golazo que marcó hoy, pero al principio lo eran solo las palabras “Brandon” y “Aguilera”, y tras una publicación de su nuevo equipo donde lo reconocieron como Bebote, esa palabra también lo es.

LEA MÁS: Brandon Aguilera se jaló un golazo en su debut con el Bristol Rovers

“¡Qué manera de presentarte a los Gasheads, Bebote!”, dice el mensaje en X (antiguo Twitter).

El apodo del costarricense es popular a nivel nacional y que ya en su primer juego se estén refiriendo a él de esa manera ha llamado mucho la atención, más en un país donde muchos no lo van a entender porque su idioma es el inglés.

Ticos y aficionados del Rovers comentaron la publicación con divertidos mensajes.

“From now on you call him BEBOTE...” (a partir de ahora le llamarás Bebote), “Bebote”, “Nuestro Bebote”, “Big Boy Bebote” (gran chico Bebote), “How do you say Bebote?” (¿Cómo se dice Bebote?) escribieron.