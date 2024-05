Estas fueron las palabras de Robert Garbanzo que enojaron a Douglas Sequeira

Robert Garbanzo le respondió con fuego a Douglas Sequeira (Alonso_Tenorio)

Robert Garbanzo, gerente deportivo del Herediano, despertó la furia de Douglas Sequeira luego del partido en que los florenses derrotaron 3 a 0 al Puntarenas FC.

El gerente deportivo del cuadro florense arremetió contra el entrenador del Puerto, culpándolo de arruinar una buena generación de jugadores costarricenses.

Sequeira dio mucho de qué hablar este miércoles tras defenderse del jerarca, mencionando que le faltó el respeto y lo minimizó a él y al Puntarenas.

Ante ello dio a entender que Robert sabe nada de fútbol y aseguró que se da “atribuciones que no le corresponden”.

Lo que despertó el enojo del exdefensor del Deportivo Saprissa, fue que Garbanzo lo culpó del fracaso de la Selección Olímpica.

“Arruinó una generación que fue muy buena, no nos clasificó a los Juegos Olímpicos. Yo estuve en una Comisión de Selecciones y clasificamos al Mundial (Catar 2022)”, se aseguró Garbanzo ante los micrófonos de Columbia.

Douglas había dicho: “Es una falta de respeto y primero le dije, no se meta con Puntarenas, yo no le falto el respeto a él, no me voy a igualar pero yo sé quién sabe de fútbol y se toma atribuciones que no le corresponde. Hay que respetar a una gran provincia, a una gran insitutcion y si quiere hablar conmigo de fútbol que me busque en un hotel en Puntarenas”, dijo.