Marianela Valverde viajó a Estados Unidos para cumplir un sueño que la emocionó hasta las lágrimas

Marianela Valverde vivió una experiencia soñada

La expresentadora de televisión, Marianela Valverde, viajó a Estados Unidos para vivir una experiencia soñada que la emocionó hasta las lágrimas.

Valverde está en Seatle con una amiga, donde logró algo que siempre quiso, ver en vivo a la banda británica Coldplay, show en el que no pudo evitar llorar de emoción.

“Y después de tanto tiempo esperando este momento, por fin llegó el día, que me pellizquen porque creo que estoy soñando”, escribió al principio del concierto.

LEA MÁS: Marianela Valverde se une a la moda de hacer sensual sesión de fotos para celebrar el cumpleaños

Unas canciones después, la emoción de Nela fue tanta que un cúmulo de sentimientos encontrados la hizo llorar y lo quiso compartir con sus seguidores.

“Y entonces lloré. Gracias a la vida por todo lo que me ha dado, lo bueno y lo no tan bueno, porque al final todo tiene un propósito. Aprender, crecer y trascender, me dijeron que este concierto era una catarsis pura y tenían razón”, escribió en sus historias.

La expresentadora de Intrusos de la Farándula ha pasado meses muy difíciles tras no tener éxito en un proceso de fecundación in vitro que estaba realizando junto a su esposo, Juan David Carmona, para cumplir el sueño de convertirse en padres.

Además del concierto, el viaje fue muy importante para Nela porque lo hizo junto con su mamá, a quien llevó a que reencontrara con su hermano, que vive en el país norteamericano desde hace algún tiempo.