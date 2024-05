Pokémon tiene un juego solo para los más fiebres

¿Quién no ha soñado con convertirse en un maestro Pokémon? Para algunos puede sonar como un sueño tonto, pero para muchos otros, es un sueño real y puede que el más reciente juego móvil, Pokémon Trading Card Game Pocket, sea de lo más cercano a vivir esta experiencia.

Pokémon formó parte de la infancia de muchos y ahora pueden llevar una parte de esa nostalgia en el bolsillo. Foto: Archivo.

Según explicó Pokémon en su sitio oficial, Trading Card Pocket es el juego para los fiebres de coleccionar cartas.

La idea es muy sencilla, día van abriendo diferentes sobres que contienen cartas de Pokémon (algunas más raras que otras) y las guardan o intercambian con otros jugadores, para hacerse con todos los Pokémon.

A continuación pueden ver el tráiler de lanzamiento.

Como pudieron ver, estas cartas imitan a la perfección la reales e incluso las llevan a otro nivel con efectos especiales, animaciones y una que otra actividad inmersiva.

LEA MÁS: Un querido personaje retro vuelve con un nuevo juego

Y eso no es todo, la idea no es únicamente coleccionar cartas, sino que también la aplicación les permite competir contra otros jugadores. Eso sí, por el momento no se han anunciado cuáles van a ser las reglas oficiales para estos combates.

Pokémon Trading Card Game Pocket va a estar disponible para dispositivos iOS y Android, pero por el momento no se ha anunciado una fecha de lanzamiento. Se prevé que salga en algún momento de este 2024.